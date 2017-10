Mazăre vrea un ministru de război

Miercuri, 25 Iunie 2008

Un cititor al ziarului Cuget Liber a reușit să dezlege enigma din spatele demersurilor primarului Radu Mazăre de a obține un minister pentru oamenii lui într-un viitor guvern. Mitică, așa cum se semnează în scrisoarea trimisă la adresa redacției, s-a documentat, a adunat informații, a săpat adânc în folclorul românesc, a decupat din ziarul nostru, a pus imaginile cap la cap și a ajuns la o concluzie categorică: Mazăre vrea să aibă un… ministru de război. Redăm în continuare, cu exactitate, textul scrisorii lui Mitică: „Către ziarul Cuget Liber Constanța În urma sprijinului dat de dvs. iubitului nostru conducător al urbei prin care solicită un minister pentru PSD și dumnealui vă rugăm să-l sprijiniți în continuare mai ales că românul se naște poet. Proverbul românesc spune: „Dacă ar avea baba un coi, ar fi ministru de război”. Întrucât candidatul la funcție se află în ziarul dvs. împreună cu Iubitul nostru de babe are monstra în mână și îndeplinește condiția. Dacă îi mai dă și un pui vedeți ce ese din atâtea gratuități la babe. Vă rugăm investigațiile să-și facă datoria să trimită și Domnului Mazăre decizia de numire a Ministrului de război că mai e puțin până încep Parlamentarele. Schimbați profilul ziarului în rubrică de umor să avem ce citi. Vă cer scuze cum am scris, am învățat carte pe tăbliță și condei”. Constanța, 20 iunie 2008, Mitică