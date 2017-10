Mazăre ţine cu ursul

Mazăre ține cu ursul

Primarul Constanței, Radu Mazăre, floarea social-democrației din administrația locală, ține cu ursul. Nu cu cel din pădure, ci cu ursulețul Laviniei Șandru, pe care l-a mângâiat prietenește, ieri, într-o conferință de presă. Sătul de „fătălăi plângăcioși”, care nu aduc voturi partidului, Mazăre a găsit de cuviință să își îndrepte electoratul spre alte orizonturi politice. Mai exact, primarul constănțean vrea să îndrume electoratul să voteze cu PIN (al cărui semn electoral este ursul) la alegerile locale. Totul face parte din strategia lui Mazăre de a câștiga un nou mandat de primar, dar și de a întinde la maximum nervii liderilor partidului. După conflictul din ultimele săptămâni avut cu secretarul general al PSD, Titus Corlățean, Mazăre pune partidul din nou pe jar. Vicepreședintele PIN, Lavinia Șandru, a anunțat, ieri, la Constanța, într-o conferință de presă, că partidul său va susține candidatura lui Radu Mazăre pentru un nou mandat de primar al urbei. Ea a subliniat că sprijinul i se adresează doar lui Mazăre și nicidecum PSD, insistând asupra faptului că nu există niciun protocol de colaborare între cele două partide. De partea cealaltă, primarul social-democrat constănțean, prezent și el la conferință, s-a declarat „flatat” de propunerea ursoaicei Șandru, angajându-se față de ea să îi bage ursuleții în consiliul local. Mazăre a declarat că îi va îndemna pe alegătorii săi să voteze pentru consiliul local cu PIN, bineînțeles, dacă nu cumva au de gând să pună ștampila pe trandafirii PSD. Liderul social-democrat spune că votanții săi sunt mult mai numeroși decât cei ai partidului, așa că, printr-o ecuație matematică simplă, a ajuns la concluzia că diferența de alegători ar putea-o trimite cu… ursul. „Constănțenii care mă votează pe mine și nu vor să voteze PSD, îi îndemn să aleagă pentru consiliul local candidații PIN. Procentul alegătorilor mei este mult mai mare decât cel al partidului. Acei oameni care nu vor PSD să voteze PIN pentru că are o echipă de consilieri cu care aș putea să lucrez“, a sunat declarația edilului. Mazăre spune că preferă să promoveze candidații Inițiativei Naționale decât ca oamenii să voteze la primărie cu el și la consiliu cu PD-L. Liderul PSD Constanța spune că nu a cerut acceptul conducerii centrale a partidului pentru acest aranjament electoral, însă precizează că o parte dintre șefii săi au fost informați și că aceștia s-au bucurat la auzul veștii. „Nu am cerut acceptul pentru că PSD s-a transformat și nu îmi trebuie acordul lor pentru așa ceva”. Diaconescu spune că atitudinea lui Mazăre față de PSD nu e normală Nu știm cine sunt liderii care au aflat și s-au bucurat de îndemnul lui Mazăre către constănțeni de a vota cu PIN, însă, cu siguranță, vicepreședintele Cristian Diaconescu nu se numără printre ei. Diaconescu spune că Mazăre nu are acceptul partidului pentru un asemenea aranjament, însă recunoaște că filialele au primit libertatea de a-și stabili singure strategiile. Cu toate acestea, vicepreședintele PSD îi transmite primarului constănțean că nu e normală o asemenea înțelegere și îi cere să discute și cu liderii partidului. „Am lăsat libertatea organizațiilor să-și stabilească singure strategiile pentru alegerile locale. Dar dacă Radu Mazăre merge pe ideea să-și cedeze voturile către un alt partid, atunci cu siguranță nu e bine. Vom vedea care au fost declarațiile sale exacte și vom stabili atunci. Există disponibilitatea de a face alianțe locale, însă nu așa ceva. Sunt convins că domnul Mazăre o să discute cu cei din conducerea partidului despre acest aspect”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Cristian Diaconescu.