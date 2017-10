Mazăre şi Constantinescu au pierdut procesul cu Petre Stancă

Mazăre și Constantinescu au pierdut procesul cu Petre Stancă

Stancă a câștigat procesul intentat Consiliului Județean Constanța prin care solicita anularea hotărârii nr. 1 din 4 februarie 2008, prin care se constata încetarea de drept a mandatului de consilier județean ca urmare a pierderii calității de membru al partidului pe ale cărui liste a fost ales. În acțiunea depusă la instanță de Petre Stancă, prin avocatul Ion Popescu, se menționează: „Prin adresa nr. 10 din 28 ianuarie 2008, Partidul Social Democrat a înștiințat Consiliul Județean Constanța că mi-am pierdut calitatea de membru al partidului pe listele căruia am fost ales întrucât am fost exclus din partid. Sancțiunea luată împotriva mea de către PSD - organizația municipală este una nelegală, întrucât, eu, în calitate de membru al Comitetului Executiv Național, nu pot fi exclus decât cu acordul expres al acestui for de conducere a partidului, acord inexistent însă. Prin urmare, sancțiunea aplicată este inexistentă la momentul adoptării hotărârii de constatare a încetării mandatului meu de consilier și, ca atare, nelegală, pentru că încetarea mandatului este consecutivă pierderii calității de membru al partidului pe listele căruia am fost ales.” Mai mult, avocatul Ion Popescu precizează că membrii de partid din organele alese ale PSD pot fi excluși din partid, numai cu acordul formulat în scris, de către organul de conducere executivă în plan național sau județean. Stancă a fost ales la Congresul Extraordinar al PSD din 10 decembrie 2006 în Consiliul Național al PSD, care, potrivit statutului, este organul de conducere al partidului în intervalul dintre două congrese, ales pentru o perioadă de patru ani. În aceste condiții, era necesar acordul scris al organului de conducere executivă în plan național, respectiv al Comitetului Executiv Național, ale cărui atribuții se regăsesc în statut și într-o serie de norme metodologice. „Un astfel de acord nu a existat la momentul excluderii din partid, împrejurare ce rezultă din adresa cu nr. 210/TC/28 ianuarie 2008, semnată de secretarul general al PSD, Titus Corlățean, în care se comunică organizației PSD Constanța că excluderea lui Petre Stancă, având în vedere calitatea sa de membru al Consiliului Național nu se poate face decât după aprobarea scrisă a organului de conducere executivă a partidului, la nivel central. Prin urmare, excluderea lui Petre Stancă este una nestatutară, consecința, vădită, păstrării calității sale de membru de partid, la data adoptării hotărârii de consiliu județean a cărei anulare o cerem”, a mai menționat Ion Popescu. Mai mult, avocatul susține că mandatul de consilier județean se exercită în folosul comunității locale în care a fost ales. Chiar dacă pierderea calității de membru al partidului pe listele căruia a fost ales constituie un caz de încetare de drept a calității de consilier județean, verificarea respectării procedurilor de excludere se impune, mai înainte de constatarea încetării calității de membru de partid. Altminteri, se face loc abuzului de drept, ca, în speță, unde conducerea județeană de partid l-a exclus pe Stancă cu încălcarea flagrantă a statutului de partid. Magistrații de la Tribunalul Constanța au admis acțiunea formulată de Petre Stancă și au anulat hotărârea nr. 1 din 4 februarie 2008 prin care se constată încetarea de drept a mandatului de consilier județean ca urmare a pierderii calității de membru al partidului pe ale cărui liste a fost ales. În aceste condiții, toate hotărârile CJ Constanța luate în perioada respectivă pot fi atacate în instanță. Decizia judecătorilor este irevocabilă.