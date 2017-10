Mazăre se „freacă la ridichi“ cu procurorii DNA

Primarul Radu Mazăre va depune astăzi, la DNA, o expertiză extrajudiciară pe care a comandat-o el, personal, în dosarul retrocedărilor. Edilul susține că, în timp ce în dosarul Flota s-au realizat trei expertize, lui, procurorii DNA nu i-au dat dreptul la niciuna. Cu un vraf de documente la subraț, citate din decizii și hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului, Mazăre s-a prezentat ieri, în fața jurnaliștilor, pentru a declara că s-a săturat să tot fie ținut sub anchete de trei ani fără să se ia nicio decizie. „Credeți că îmi face plăcere să stau în anchetă o viață întreagă? Unii se căsătoresc, fac copii, intră la facultate, termină facultățile și eu stau tot sub urmărire penală. Nu se poate nici să trăiești o viață întreagă așa”, a declarat Mazăre. Convins fiind că dosarul retrocedărilor se datorează președintelui Băsescu, edilul susține că, deși a solicitat încă de la început să se efectueze o expertiză, procurorii DNA i-au refuzat acest drept, el fiind acuzat doar în baza unui raport al unui angajat DNA. Mazăre a comandat singur, unei echipe de experți judiciari și economici, o expertiză în dosarul retrocedărilor, expertiză pe care o va depune astăzi la DNA. Primarul constănțean și-a manifestat totodată curiozitatea vizavi de reacția pe care o vor avea procurorii DNA, susținând că o astfel de expertiză extrajudiciară a fost depusă și într-un alt dosar al Primăriei Constanța la DNA, iar documentul chiar a fost luat în seamă. Edilul a ținut să menționeze că procurorii au tărăgănat ancheta în acest caz pentru că „nu au suficiente elemente pentru a trimite dosarul în judecată”. Potrivit lui Mazăre, comisia de expertiză tocmită de el „a făcut praf raportul angajatului DNA”, concluzionând: „comisia de evaluare consideră că nu există prejudiciu rezultat din evaluarea terenurilor de către SC Cadastru Consulting, iar rezultatele obținute în evaluare de către specialiștii DNA sunt eronate, cu tendință de majorare, în unele cazuri excesivă a valorii terenurilor”. Tot ca o concluzie, a susținut și Mazăre ieri că „poa’ să stea președintele în c…r și-n cap că n-o să facă nimic, pentru că lucrurile sunt corecte”. Mai mult, primarul tomitan a recunoscut că se cam joacă de-a alba - neagra cu procurorii: „Și mie îmi freacă ridichea procurorii, dar și eu le-o frec lor…”, a încheiat Mazăre, conferința de presă de ieri.