Mazăre arde bugetul Constanţei în focul electoral

Mazăre arde bugetul Constanței în focul electoral

Cum anul electoral 2008 bate la ușă, primarul Constanței Radu Mazăre nu poate sta degeaba. Știe că aparențele unui mandat aproape ratat pot fi salvate pe ultima sută de metri prin măsuri populiste. Și cine se pricepe mai bine la astfel de acțiuni decât el, Mazăre. Timp de trei ani, Mazăre a plâns pe umărul constănțenilor că este hăituit de Băsescu și DNA, în timp ce „portocaliii” de la guvernare îi blocau proiectele edilitare. Invoca tot timpul că nu are bani și timp să facă mai nimic prin oraș deoarece nu primește fonduri de la București, nu i se dau avize, iar el stă mai mult prin birourile procurorilor decât în primărie. Și așa au trecut ani și s-a trezit al nostru primar din nou în prag de campanie electorală. Iar acum nu își mai poate permite să spună constănțenilor că nu poate. Așa că a făcut pe dracu, în patru și a găsit bani, tot din buzunarele contribuabililor, pentru tot felul de promisiuni, majoritatea cu un vădit caracter electoral. Voturi din umilința și sărăcia bătrânilor Prima categorie vizată de edil - bătrânii. Cea mai săracă și bătută de soartă categorie socială. Cei mai mulți dintre vârstnicii Constanței sunt oameni cu probleme, cărora bătrânețea nu le-a adus liniște și odihnă, ci i-a aruncat într-o luptă oarbă de supraviețuire cu foamea. Pe suferința și nevoile acestor oameni mizează primarul Mazăre cel mai mult la alegeri. Ei sunt electoratul fidel, care, de fiecare dată, l-a dus pe Radu în fruntea urbei. În schimb, primarul le cumpără bunăvoința și voturile prin sacoșele cu pui și făină, gratuitate pe transportul în comun, bani pentru bătrânii care împlinesc 80 de ani de viață sau 50 de ani de căsătorie. Și, cum vine an electoral, Mazăre și-a intensificat eforturile în această privință. Încă de la începutul lui 2007, a înmulțit acordarea sacoșele cu alimente de șapte ori pe an, a ridicat plafonul pentru gratuitățile la transportul în comun, a făcut cluburi de vară și iarnă pentru pensionari. În următoarea ședință de consiliu, edilul pregătește și alte surprize. Astfel, printr-un proiect de hotărâre va fi majorată suma ce se acordă persoanelor care au împlinit 80 de ani și soților care aniversează 50 de ani de căsătorie, de la 300 la 500 lei. Bătrânii se îmbulzesc la adevă-rate cozi ale umilinței pentru puiul și uleiul lui Mazăre, sunt mulțumiți că se pot plimba gratis cu autobuzul. Și așa îl votează ei, cu sufletul plin de împăcare, pe Radu Mazăre, „să-i dea Dumnezeu sănătate, mânca-l-ar mama!” Primarul ne promite case Dacă în privința pensionarilor nu își face probleme, marea provocare a lui Mazăre va fi însă electoratul tânăr. Așa că a pregătit câteva proiecte de hotărâri care merg exact acolo unde îi doare mai tare pe tineri - lipsa locuințelor. Primarul a propus deja Consiliului Local un proiect pentru subvenționarea cu 50% a dobânzii la creditele ipotecare pentru achiziționarea de locuințe, pentru tineri. De aceste prevederi pot beneficia și persoanele care au fost evacuate din casele naționalizate, indiferent de vârstă. Totodată, Primăria va finanța un alt proiect de locuințe pentru tineri. Administrația locală va construi apartamente și garsoniere, pe care le va vinde la preț de producător. În primă fază, s-ar putea construi un cartier de blocuri cu 800 de apartamente în zona Baba Novac și un cartier de locuințe pe Badea Cârțan. Tot pentru tineri, Mazăre pregătește un proiect privind acordarea unor bunuri de uz casnic persoanelor aflate la prima căsătorie. Toate aceste proiecte de hotărâri au un evident caracter electoral. Cele mai multe vor demara cu puțin timp înainte sau chiar în campania electorală, când edilul nu va precupeți nici un efort să alerge de colo acolo pentru a tăia panglici și a inaugura noi lucrări. Dincolo de interesele electorale, o parte din proiecte, dacă se vor dovedi viabile, vor fi binevenite pentru constănțeni, mai ales cele privind construirea de locuințe. Însă numai timpul va demonstra cât de bine intenționate sunt acestea. Nu de alta, dar constăn-țenii de rând trăiesc de ani de zile experiența ANL, în care doar clientela și apropiații Primăriei primesc case de la consiliul local.