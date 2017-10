Pentru a le inaugura în campania electorală,

Mazăre a investit bani publici pentru amenajarea parcurilor revendicate

Primarul Constanței, Radu Mazăre, a investit bani publici în amenajarea a două parcuri ale orașului, respectiv cel din cartierul Faleză Nord și din Km 4 - 5. Lucrările au fost inaugurate cu mare fast, în campania electorală, iar de pe urma lor, primarul și PSD-ul au câștigat capital electoral. După ce au trecut și ultimele alegeri, primarul și-a adus aminte că terenurile pe care sunt situate cele două parcuri sunt revendicate… Așa se face că, imediat după alegerile parlamentare, în cele două parcuri au fost montate pancarte prin care constănțenii sunt avertizați asupra faptului că ambele spații sunt revendicate și, prin urmare, orice construcție este interzisă până la soluționarea cererilor. Cererile de retrocedare s-au făcut cu mult timp înainte, moștenitorii foștilor proprietari înaintând solicitări atât Primăriei Constanța cât și instanței. De altfel, primarul Constanței a respins moștenitorilor lui Sturza retrocedarea a 66 de hectare de teren din zona de sud a orașului, care include și cartierul KM 4 – 5. În ediția de sâmbătă - duminică a cotidianului „Cuget Liber” am relatat despre faptul că Primăria Constanța a montat în parcul din cartierul Faleză Nord două panouri prin care oamenilor li se aducea la cunoștință faptul că terenul este revendicat de familia Lupoș Adrian și că, până la rezolvarea revendicării, orice construcție este ilegală. Inițial, am crezut că este vorba de un caz singular, însă am descoperit că un nou spațiu verde din municipiul Constanța a primit, din partea primăriei, același tratament. Spațiul verde din zona Doraly Mall, locul unde constănțenii din zonă încingeau grătarele, este revendicat de familia Sturza și, până la soluționarea revendicării, orice construcție este ilegală, ne informează primăria. Culmea, cu doar o lună, două în urmă, Primăria a amenajat Parcul, a pus gazon, băncuțe, a făcut terenuri de fotbal, locuri de grătare. Bineînțeles, totul s-a făcut din banii publici, iar Parcul a fost inaugurat cu mare fast în campania electorală. Atunci nu era nicio plăcuță care să informeze despre revendicări. Slăvirea Domnului se face doar la iarbă verde În orașul Constanța, parcurile au fost sacrificate pentru construcția de biserici și de mall-uri. Pentru „slăvirea Domnului”, la cererea ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, Consiliul local Constanța a adoptat în urmă cu mai mulți ani o hotărâre de atribuire pe o perioadă nedeterminată a zece spații cu destinația unor lăcașe de cult. S-au cedat din domeniul public mai multe suprafețe de teren pentru construirea a noi biserici: 850 mp în zona Veteranilor, 1100 mp în cartierul Compozitorilor în zona Baba Novac, 1510 mp în parcul de la Gară, 1200 mp în zona Brotăcei la intersecția străzilor Adamclisi cu Suceava, 900 mp în zona Badea Cârțan între blocurile BC7 și BC8, 920 mp în zona Macul Roșu - Tomis III, 1500 mp în zona Tomis III pe aleea Voinicului, 3000 mp în cartierul Palas în zona străzilor Munții Tatra și Petre Mănoiu, 1100 mp între străzile Ștefăniță Vodă și Dionisie cel Mic și 1100 mp în cartierul Inel II între străzile Spătar Milescu și Ion Neculce. Arhiepiscopia Tomisului, la judecata oamenilor Dacă în privința multor terenuri murmurul organizațiilor ecologiste a răsunat mai slab decât slujbele de pomenire ale morților, demararea construcțiilor la parohia „Sfânta Treime”, pe o suprafață de 6.000 mp din parcul de la Casa de Cultură s-a lăsat cu proces. Asociația „Solidaritatea pentru Libertatea de Conștiință“ și Asociația Neguvernamentală pentru Protecția Mediului Înconjurător și Asigurarea Echilibrului Natural au dat în judecată Arhiepiscopia Tomisului pentru a stopa lucrările la parohia „Sfânta Treime“ din parcul de la Casa de Cultură. La data de 23.01.2007, primarul Radu Mazăre a emis autorizația de construire nr. 108, prin care Arhiepiscopia capătă dreptul de a „continua lucrările autorizate cu nr. 2642/ 2001“. Astfel, se încalcă prevederile art. 3 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, care enumeră situațiile care pot face obiectul unei autorizații de construire, iar „continuarea lucrărilor” nu este cuprinsă în această enumerare. Curios este faptul că în Constanța sunt multe biserici nereparate, nefinalizate ce așteaptă să se umple cutia milei... În schimbul primirii autorizației de construire a unei parohii în parc, Arhiepiscopia trebuia să amenaje-ze un alt spațiu verde. La acea vreme, s-a vehiculat ideea înființării unui parc în cartierul Poarta 6. Numai că nici până în ziua de azi Arhiepiscopia nu s-a învrednicit să-și ducă la îndeplinire obligațiile. Unde-s copacii care trebuiau plantați? Parcul Tăbăcărie, sacrificat pentru un mall, pătează conștiința primarului Constanței și al agenției de mediu, care au avizat favorabil construcția. Odată ce-au pus mâna pe teren, investitorii au făcut ce-au vrut. Acordul de mediu prevedea faptul că trebuie amenajată o perdea forestieră și 660 de copaci să fie plantați în locul celor doborâți. Din păcate, în afară de câțiva arbuști, nimic nu s-a realizat. Reamintim cititorilor Cuget Liber că, prin Hotărârea Consiliului Local Constanța nr. 508/ 19.12.2001 s-a aprobat executarea unei investiții private în parcul Tăbăcărie pe o suprafață de 43.350 mp. Primăria Constanța a aprobat mai apoi trecerea suprafeței de spațiu verde, care este situată pe strada Soveja colț cu Alexandru Lăpușneanu, din proprietate publică în proprietate privată, prin Hotărârea nr. 389 din data de 22 septembrie 2003. Prin dispoziția primarului nr. 2992 din 29 octombrie 2003, terenul a trecut în proprietatea SC „Holland Development Group“ SA. Din motive variate, multe spații verzi au dispărut. În locul lor nu s-a înființat niciun parc. Rămâne să ne mulțumim cu ce avem și când va veni timpul să facem un inventar al spațiilor verzi să nu uităm de mormintele pline cu verdeață și de rigolele de pe marginea drumului.