Maxim şi Chico revin printre titularii Farului la meciul cu Pandurii

Maxim și Chico revin printre titularii Farului la meciul cu Pandurii

Absent la Pitești, în etapa trecută, din pricina unei accidentări, fundașul stânga Florin Maxim s-a refăcut și revine în primul „11” al Farului, mâine, cu Pandurii. Titular va fi și Chico, după etapa de suspendare în urma „roșului” cu FC Brașov. Farul a intrat în cantonament ieri la prânz, antrenorul Ion Marin bazându-se doar pe 17 jucători, dintre care unul, Dragan Gosic, e cu semnul întrebării, după contractura musculară suferită la antrenamentul de marți. Se speră însă în refacerea completă a atacantului sârb până la ora partidei. Ceilalți 16 „rechini” sunt: Curcă, Vl. Neagu - portari; Farmache, Pătrașcu, Rastovac, Bubuleandră, Maxim, Băcilă, Cruceru, Voiculeț, L. Pârvu, M. Nae, Fatai, Gaston, Chico, D. Florea - jucători de câmp. Barbu, Gerlem, Rusmir, Ben Teekloh, Șchiopu și Vlas sunt indisponibili în continuare. „Sper să înscriu sâmbătă. Partida cu Pandurii e vitală pentru Farul, întrucât ne aflăm într-un moment greu”, a arătat vârful portughez Chico, golgeterul „rechinilor”, cu trei reușite „Nu e ușor să joci cu -9 la adevăr, după o perioadă de secetă cumplită, în care victoria nu ne-a mai surâs. Însă am mare încredere în lot. Trei puncte cu Pandurii ne-ar da speranță și moral pentru următoarele două jocuri, ultimele din tur. Speranța moare ultima și, așa cum eu îmi manifest întreaga încredere în jucători, ar fi bine să facă la fel și ceilalți. Fac apel la marele public, de care avem mare nevoie, în aceste momente grele. Atâția câți vor fi pe stadion să fie alături de băieți. Adevăratul suporter e acela care vine la meci și pe vânt, și pe ploaie, și pe zăpadă”, a declarat Ion Marin. Tehnicianul farist crede că echipa a ajuns în această situație dificilă din cauza numărului foarte mare de accidentări, dar și a neșansei. „Nu am putut alinia întotdeauna cel mai bun 11. Când am avut echipa completă, și jocul a fost de calitate, am avut foarte multe ocazii. Însă, chiar și această situație, când am jucat bine, au fost partide în care nu ne-am bucurat de grațiile Fortunei. Unele meciuri le-am avut în mână, și vorbesc numai de două, cu Steaua și Dinamo. De la acele partide am început să pierdem, rând pe rând, jucători importanți. Așa am ajuns la un moment dat să jucăm chiar și cu trei juniori în teren, Alibec, Matei și Fatai”, a arătat „Săpăligă”.