"Maşina-submarin" a lui "James Bond" este de vânzare

"Mașina-submarin" a lui "James Bond" este de vânzare

Ştire online publicată Joi, 11 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

"Mașina-submarin" a agentului 007, fabricată în 1977, pentru seria "The spy who loved me", cu Roger Moore, va fi scoasă la licitație de casa RM Auctions, în luna septembrie, la Londra, informează site-ul hollywoodreporter.com citat de Mediafax.ro.Mașina este complet funcțională, fiind un submarin cu auto-propulsie. Aceasta a fost proiectată de Perry Oceanographic, cu sediul în Florida. Fabricarea mașinii a costat aproximativ 100.000 de dolari, valoarea acesteia în acest moment fiind de peste 400.000 de dolari.După ce a fost folosită pentru filmările seriei James Bond din 1977, în Bahamas, mașina a fost depozitată în New York, timp de 10 ani, chiria fiind plătită în avans. Ea a fost descoperită în 1989, iar containerul în care era depozitată a fost scos în secret la licitație, pentru a fi evitate fraudele. Containerul a fost cumpărat de un cuplu, pentru o sumă relativ mică, potrivit hollywoodreporter.com.Pentru o perioadă lungă de timp, Lotus Esprit a fost ținută departe de ochii publicului, dar a apărut o vreme la Muzeul Petersen Automotive din Los Angeles. Casa organizatoare nu oferă detalii despre suma de la care va porni licitația.În 2010, automobilul Aston Martin DB5, de culoare argintie, pilotat de Sean Connery în două filme din seria "James Bond" - ''Goldfinger'' (1964) și ''Thunderball'' (1965) -, a fost cumpărat de omul de afaceri american Harry Yeaggy, pentru suma de 4,6 milioane de dolari.James Bond, super-spionul din romanele lui Ian Fleming, a ajuns pentru prima dată pe marele ecran în filmul "Dr. No", din anul 1962, cu ajutorul actorului Sean Connery, care a jucat rolul principal. Ceilalți actori care au interpretat același rol de-a lungul anilor sunt Roger Moore, George Lazenby, Timothy Dalton, Pierce Brosnan și Daniel Craig.Primele 23 de filme "James Bond" realizate până în prezent au generat încasări de peste 4,1 miliarde de dolari în toată lumea.