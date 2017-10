Masacru în Siria! 10 copii, ucişi în raiduri aeriene, în estul ţării

Masacru în Siria! 10 copii, uciși în raiduri aeriene, în estul țării

Ştire online publicată Joi, 29 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Cel puțin 22 de civili, inclusiv 10 copii, și-au pierdut viața în raiduri aeriene întreprinse de avioane necunoscute asupra unui sat aflat sub controlul grupării jihadiste Stat Islamic în estul Siriei, a indicat, ieri, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, citat de AFP.Civilii decedați fac parte din două familii din satul Hojna, din provincia petrolieră Deir Ezzor, controlată în cea mai mare parte de către Statul Islamic și vizată periodic de avioane ale coaliției internaționale anti-jihadiste, aflată sub comanda Statelor Unite ale Americii.Deir Ezzor este singura provincie siriană aflată aproape în întregime sub controlul Statului Islamic. Regimul lui Bashar Al-Assad nu deține decât o parte din centrul administrativ cu același nume. Deir Ezzor, cea de-a doua mare provincie a Siriei, după Homs (centru), se află la frontiera cu Irakul.Statul Islamic, autorul unor atrocități în Siria și în Irak, dar și al unor atentate sângeroase îndeosebi în Europa, este vizat acum de ofensive militare pe mai multe fronturi în Siria, precum și în Irak, unde și-a proclamat un „califat” în 2014.