MĂRTURIILE CUTREMURĂTOARE ALE UNEI SCLAVE SEXUALE: "Mi-aş dori să fiu ultima fată din lume care spune o astfel de poveste"

criminalii se plimba liberi prin UE

Din pacate criminalii de la Statul Islamic,, nu cred vor fi pedepsiti pt atrocitatile pe care le-au comis. Atata timp cat tari ca Suedia, i-i primeste inapoi pe cei care au plecat din Suedia , ca sa lupte pt Statul Islamic. Sant primiti aproape cu onoruri, l-i se da locuinta , loc de munca si chiar permise de conducere. Totul sub motivatia ca ; nu pot fi extradati in alte tari , pt ca risca pedeapsa cu moartea sau inchisoare. Suedia care era recunoscuta ca una din cele mai democratice tari din lume, sa transformat in ultimii ani, in refugiul teroristilor islamici. Iata un subiect pt reporterii ziarului Cuget Liber. Se incumeta cineva ?