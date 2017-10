Mărturii şocante din „şcoala groazei“

Mărturii șocante din „școala groazei“

Ştire online publicată Miercuri, 19 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Nicholas Sabillon, un elev în vârstă de nouă ani de la școala Sandy Hook din Newtown, povestește cum a trăit atacul armat din spatele ușii, pe care învățătoarea a avut prezența de spirit să o încuie.Alături de părinți, Nicholas Sabillon, care se agață de ursulețul său de pluș în timpul interviului cu jurnaliști ai AFP, oferă o mărturie exactă a dimineții de vineri în care Adam Lanza a generat teroare într-o școală primară de la Newtown, ucigând 26 de persoane înainte de a se sinucide. „Când a auzit primele două împușcături, domnișoara Kristopik a alergat spre ușă, a scos imediat cheile și a încuiat-o, apoi toți s-au retras în sala de muzică”, povestește el. „Ne țineam de mână ca să nu facem niciun zgomot”.„Tuturor ne era frică și am spus «Tatăl Nostru», apoi s-a auzit un geam spărgându-se și am început să plângem. S-a auzit cum bărbatul striga «Lăsați-mă să intru, lăsați-mă să intru!»”, povestește Nicholas, imitând vocea gravă a atacatorului.„Nu am deschis deloc ușa. Din fericire, după aceea, a plecat fugind”, spune băiatul.Când poliția a sosit, Nicholas s-a refugiat împreună cu alți elevi sub escorta poliției în unitatea de pompieri situată chiar la colțul școlii. Acolo l-au găsit părinții lui, povestește mama sa, Sherry Sabillon. „A fost cel mai cumplit lucru din lume”, mărturisește ea. Când a fost informată prin SMS că are loc un schimb de focuri pe strada unde se află școala fiului său, nu s-a îngrijorat prea tare, continuă ea. Credea că era vorba de un glonț pierdut în timpul unei partide de vânătoare. După ce a auzit că împușcăturile au loc în școală, a sunat imediat la serviciile de salvare și la poliția din Newtown, apoi l-a sunat pe soțul său, care se afla deja pe drum.„Am condus până la școală, am intrat în cazarmă și într-un colț se afla un prieten de-al lui Nicholas împreună cu tatăl său, care mi-a spus «Totul este bine, este aici cu mine»”, continuă ea.Atunci, poliția oferea foarte puține detalii cu privire la tragedie, anunțând „trei adulți răniți, fără să vorbească despre copii”.„Am părăsit școala crezând că era vorba numai de adulți”, spune ea.Astăzi, Sherry Sabillon este convinsă că „fiul său îi datorează viața învățătoarei” și afirmă că la trei zile de la producerea dramei, fiul său „este bine” și „nu are coșmaruri”.v v vPeste 145.000 de persoane au semnat, în trei zile, o petiție pe site-ul Casei Albe, prin care cer președintelui american Barack Obama să acționeze în direcția controlului circulării armelor de foc, în urma masacrului de la o școală primară din Connecticut, soldat cu 26 de morți, relatează AFP.În secțiunea „We the People” (în traducere, „Noi, poporul”) a paginii de internet oficiale a președinției americane, petiția „Abordarea imediată a problemei controlului armelor și introducerea unui proiect de lege în Congres” adunase luni, cu puțin înainte de prânz, 145.189 de semnături, devenind astfel cea mai populară de pe site.