Mărturii cutremurătoare despre avionul doborât în Ucraina"Am văzut OAMENI CĂZÂND DIN CER"

Ştire online publicată Sâmbătă, 19 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Locuitori dintr-un sat ucrainean aflat în zona în care s-a prăbușit zborul MH17 joi afirmă că au crezut inițial că localitatea este "bombardată", dar, după ce au ieșit din case, au văzut fragmente de avion căzând peste locuințe și "oameni căzând din cer", relatează BBC News online."Am auzit un zgomit, ca o explozie", a declarat o locuitoare, Alla, din satul Rasîpnoie, potrivit mediafax.ro. "Am crezut că suntem bombardați. Dar, când am fugit afară, am văzut o parte dintr-un avion căzând peste casa noastră", a continuat ea."Erau părți de avion în curte și diferite hârtii", și-a amitit această martoră oculară, adăugând că "am găsit și această bucată dintr-un card de credit de la o bancă americană".Alți locuitori din satul ucrainean au spus că au văzut "oameni căzând din cer", scrie realitatea.net.