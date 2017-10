Mărturii cutremurătoare ale unui evreu român închis la Auschwitz

La împlinirea a 70 de ani de la eliberarea lagărului nazist de la Auschwitz, jurnaliștii britanici de la The Guardian au scris povestea unui român care a supraviețuit lagărului de exterminare. Astfel, The Guardian scrie că Mordechai Ronen s-a născut în anul 1933 în Dej, iar acum trăiește, împreună cu soția, în Toronto. Zilele acestea a revenit la Auschwitz pentru a treia și, crede el, ultima oară. Memoriile sale vor fi publicate în luna septembrie într- o carte autobiografică. Mordechai Moren își începe povestea vieții sale cu primele imagini ale copilăriei. S-a născut într-o casă de cărămidă de pe strada Kodur din orașul Dej, care avea atunci o populație de aproximativ 15.000 de locuitori dintre care un sfert erau evrei. A fost cel mai mic dintre cei cinci copii și a vorbit limba idiș în cadrul comunității, iar în afara ei vorbea maghiară și română. Își amintește și astăzi de casa părintească. Bătrânul nu-și amintește ca în perioada copilăriei să se fi vorbit de antisemitism, dar părinții l-au avertizat că lucrurile aveau să se schimbe. Primele informații despre război le-a aflat de la noii veniți în oraș, pentru că familia bărbatului nu avea ziar, radio sau telefon. Întrebat ce anume l-a marcat la Auschwitz, acesta a descris o întâmplare greu de imaginat: „Am văzut niște soldați care aruncau un copil în sus și trageau cu arma spre el, în aer, pentru distracție. Atunci nu am mai avut nicio îndoială cu privire la ceea ce ne aștepta aici”, a mărturisit bărbatul.