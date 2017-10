Martor cheie audiat în procesul interlopilor şantajişti

Martor cheie audiat în procesul interlopilor șantajiști

Ieri, instanța Judecătoriei Constanța a audiat un alt martor în dosarul interlopilor acuzați de șantaj, Marius Ciprian Turcan și Sunan Emurla. Alături de ei este arestată și Sevilen Iașar, judecată pentru comiterea acelorași infracțiuni. Martorii au fost aduși la instanță sub escortă și au stat într-o cameră, păziți de polițiști. Audierea martorei Alexandra Oana a durat mai bine de două ore. Ea a declarat că a cunoscut-o pe Sevilen Iașar, în momentul în care a fost rugată de o vecină să o ajute pe inculpată pentru obținerea unui permis de conducere. Au devenit foarte bune prietene și peste tot erau împreună. Atunci când George Ghevreg a sunat-o și a invitat-o la un suc în oraș, i-a spus că vine împreună cu o prietenă. Pentru a nu fi în inferioritate, Ghevreg l-a luat și pe vărul lui, Camelin Valentin Zainea. Au mers toți patru la restaurantul „On Plonge”, din Mamaia, unde au băut vin și, pe la ora 2, s-au urcat în mașină și s-au îndreptat spre un apartament din Năvodari. Pe drum, Zainea a cumpărat un bax de red bull și o sticlă de whisky, cu scopul de a continua petrecerea în intimitate. Martora a spus că Sevilen a băut cam mult și s-a îmbătat, motiv pentru care Zainea a luat-o de pe canapea și a dus-o în baie. Ea a rămas în sufragerie cu Ghevreg și a insinuat că au stat toată noaptea de vorbă și au admirat… peisajul. „La un moment dat, am mers la baie și am văzut hainele lui Sevilen în cadă, ude, și ciorapii murdari de vomă. Apoi am auzit niște zgomote suspecte din dormitor, țipetele lui Sevilen și vocea ei spunând «mai încet». Am vrut să intervin, dar Ghevreg mi-a spus că nu s-a întâmplat nimic rău și că vărul lui nu ar face așa ceva!”, a adăugat martora. Dimineața, Zainea a ieșit din cameră și a spus că nu poate dormi cu prietena ei pentru că vomase în pat. Martora a plecat din apartament cu noul ei amic pe la ora 10, iar Sevilen a sunat-o și a rugat-o să se întoarcă. Ceea ce a și făcut. Acolo a aflat că inculpata nu își mai amintea nimic și a întrebat-o ce s-a întâmplat. I-a zis că s-a culcat cu Zainea și apoi au plecat acasă. Câteva zile mai târziu, Ghevreg a sunat-o și i-a spus că Sevilen l-a tăiat pe față. La rândul ei, inculpata a negat, dar a acuzat-o pe martoră că i-ar fi furat 3.500 de euro din geantă, în complicitate cu Ghevreg și Zainea. La final, martora a povestit ce a auzit de la angajații agenției imobiliare despre incidentul care i-a adus la închisoare pe cei trei: „Sevilen a venit însoțită de doi bărbați, pe care nu i-am văzut, pentru că m-am ascuns într-un birou cu Ghevreg. Am auzit-o pe Sevilen strigând că a fost violată și cerând 5.000 de euro. Angajații agenției nu erau înspăimântați, ci mai mult amuzați de întâmplare!”. La întrebările avocaților, martora a recunoscut că i-a spus lui Ghevreg să sune la Poliție, dar el a refuzat. De asemenea, ea a declarat că nu crede că Sevilen a fost drogată și violată, așa cum spune inculpata. Actul de inculpare Potrivit rechizitoriului, pe 30 septembrie a.c., Turcan și Sunan l-ar fi constrâns, prin violență, pe Florin George Ghevreg, de 21 de ani, din Turnu Măgurele, să le dea suma de 3.000 de euro. Ghevreg se afla în sediul unei agenții imobiliare, împreună cu vărul lui, Valentin Camelin Zainea, care este administratorul firmei, în momentul în care Turcan și Sunan și-ar fi făcut apariția însoțiți de Sevilen Iașar. Cei trei l-ar fi desfigurat cu un cuțit și l-ar fi amenințat cu moartea dacă nu le dă suma de 1.500 de euro. Bărbații le-ar fi spus că trebuie să plătească acești bani, pentru că ar fi violat-o pe amica lor. De teamă, Zainea le-a dat indivizilor suma de 300 de euro, pe care o avea la el, spunându-le că pentru ceilalți 1.200 de euro, trebuie să revină a doua zi. Numai că Zainea și Ghevreg nu au mai pregătit banii și s-au dus și i-au denunțat pe cei doi indivizi. Ghevreg le-a spus anchetatorilor că Turcan și Sunan l-au ținut de mâini, în timp ce prietena lor l-a tăiat pe față cu un cuțit. Flagrantul a fost realizat chiar în sediul agenției imobiliare, de pe bd. Alexandru Lăpușneanu. Marius Turcan și Emurla Sunan au intrat în agenție și au luat de la victima lor suma de 1.200 de euro, în bancnote de câte 50 de euro, care fuseseră marcate cu substanță fluorescentă.