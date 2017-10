Mărţişor pentru mami

Mărțișor pentru mami

Micuții de la Grădinița ABC au muncit foarte mult pentru a face singuri mărțișoare, gingașele simboluri ale primăverii. Felicitările și mărțișoarele au fost oferite de copii mămicilor și bunicilor pentru a simboliza venirea primăverii. La grădiniță băiețeii au dăruit flori și mărțișoare fetițelor din grupa lor. Mărțișorul reprezintă, alături de ghiocel, simbolul primăverii, al purității și dragostei sufletești pentru cei dragi. Cei mai mici copii de la Grădinița ABC au avut posibilitatea de a confecționa și de a pune toată dragostea lor într-o felicitare, de a face mărțișoare frumoase, pe care să le ofere mămicilor. Nu doar părinții s-au bucurat de cadouri cu ocazia venirii primăverii, ci și fetițele de la grădiniță. Ele au primit de la băiețeii din grupă flori și mărțișoare. Copiii de la grupa mică știu că mărțișorul reprezintă venirea primăverii La grupa mică prichindeii au vârsta cuprinsă între trei și patru ani și jumătate, de aceea fac lucruri simple. Activitățile lor sunt scurte, de 15 minute, pentru că se plictisesc repede și cer pauză. În mare parte lucrează doamna, iar ei adaugă mici elemente. „La această vârstă nu au mușchii mâinilor bine dezvolați și abia învață să țină creionul în mână”, a declarat Marinela Trofin, doamna educatoare a grupei mici a grădiniței ABC. Educatoarea nu i-a pregătit pentru această zi pentru că prichindeii nu percep evenimentul. Ei știu doar că vine primăvara, că astăzi este 1 Martie și că se marchează acest eveniment printr-un mărțișor. Iuliana Veronica Cișmigiu, de patru ani și două luni: „Eu fac felicitarea pentru data de 1 Martie, pentru mami”. Laura Maria Badea, de patru anișori: „Când este 1 Martie înseamnă că vine primăvara”. Împreună cu doamna, copiii de la grădinița ABC au învățat să facă papucei din hârtie colorată, inimioare care se pliază și care au în interior poze cu chipurile lor. „Cea mai bună și frumoasă felicitare de 1 Martie, la grupa mică a fost o inimioară care avea o palmă pe ea. Le-am pictat pălmuțele și ei le-au pus pe inimioară. Această felicitare am realizat-o în anii anteriori ”, ne povestește Marinela Trofin. Pentru 1 Martie, micuții au făcut o felicitare cu o margaretă care se deschide și care are în interior poza lor. Pentru a realiza felicitarea au fost ajutați de doamna. Pe o altă hârtie au desenat cu mânuța lor un ghiocel pe care l-au pus în interiorul felicitării cu margaretă. Copiii de la grupa pregătitoare pregătesc mărțișorul pentru mami singuri În timp ce puștii de la grupa mică abia știu ce înseamnă 1 Martie, cei de la grupa pregătitoare fac felicitări singuri. Au vârste cuprinse între șase și șapte anișori și muncesc cu drag la felicitarea pe care o vor oferi mamelor. „La această vârstă decupează singuri felicitările, le colorează și lipesc fel de fel de desene pe ele, pentru că au abilitățile deja formate”, ne spune Jenica Mărgărit, directorul grădiniței. De 1 Martie, copilașii fac felicitări cu flori, cu animăluțe, cu elemente de primăvară, pentru a simboliza gingășia și dragostea. Trecerea de la iarnă la primăvară a fost făcută printr-un mic truc. Doamna le-a povestit copiilor că oamenii de zăpadă sunt triști, că afară s-a încălzit vremea, că au apărut florile, că animalele trebuie să se bucure de soarele. „Este o adevărată tragedie pentru micuți să știe că omul de zăpadă este trist, dar mai trist este pentru ei să știe că animalele nu se bucură de soare, că florile nu pot înflori”, ne dezvăluie educatoarea. Dacă înainte copiii lucrau pe etamină, acum își aleg modelele de pe internet, educatoarele aleg materiale moderne pentru a putea realiza felicitări. Ce știu puștii despre mărțișor și despre ziua de 1 Martie Răzvan Pușcașu, cinci ani: „Ziua de 1 Martie este ziua în care trebuie să dăm mărțișor fetelor”. Darie Ștefan: „Cu ocazia zilei de 1 Martie noi le dăm mamelor mărțișor”. Andrada Albu știe că de 1 Martie este ziua mamei. „Noi facem cadouri pentru mamele noastre pentru că le iubim foarte mult. Și pe buni și pe tati îi iubesc, dar dăm cadou doar femeilor”, ne spune cu un glas gingaș fata. Rareș Oprea Alexandru, de șase anișori. „Nu am șase ani și șase luni, am șase ani și jumătate. Fac felicitare și mărțișor ca să-i dau lu’ mami și lu’ tati”. Cristina Lavinia, șase ani: „Am făcut mărțișorul pentru că o iubesc foarte mult pe mama mea”.