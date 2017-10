Martin Schulz: Dacă grecii vor spune «nu» la referendum, vor trebui să introducă o nouă monedă. În acel moment ies din zona euro

Ştire online publicată Duminică, 05 Iulie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Parlamentului European, Martin Schulz, anunță că în cazul în care măsurile creditorilor vor fi respinde, Grecia trebuie să părăsească zona euro, transmite B1.ro."Dacă grecii vor spune «nu» la referendum, vor trebui să introducă o nouă monedă, pentru că euro nu va mai fi disponibil ca modalitate de plată. Dacă euro nu va fi disponibil, cum vor putea fi plătite salariile? Cum vor face să plătească pensiile? În momentul în care o țară introduce o monedă nouă iese din zona euro", avertizează Schulz.Duminică are loc în Grecia un referendum pentru ca grecii să decidă dacă acceptă măsurile de austeritate propuse de creditorii țării.Programul de asistență financiară în valoare de 240 de miliarde de euro, din care Grecia mai are de primit 7,2 miliarde de euro, s-a încheiat marți, aceeași zi în care statul elen trebuia să facă plata către FMI.Grecia are o datorie totală de peste 320 de miliarde de euro, dintre care 65% către țări din zona euro și către FMI, iar 8,7% către Banca Centrală Europeană (BCE).De la 1 iulie Grecia este, tehnic, în incapacitate de plăți.