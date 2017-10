"Marşul pentru Ştiinţă". Zeci de mii de persoane au participat în mai multe oraşe ale lumii

"Marșul pentru Știință". Zeci de mii de persoane au participat în mai multe orașe ale lumii

Ştire online publicată Duminică, 23 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Zeci de mii de persoane au participat, sâmbătă, în mai multe orașe din lume, la evenimentul global "March for Science" (Marșul pentru Știință), organizat cu ocazia Zilei Pământului, având ca scop sensibilizarea opiniei publice și atragerea atenției asupra problemelor cu care se confruntă cercetarea, în special cu privire la tendința de ignorare a dovezilor științifice, informează Reuters și DPA, potrivit agerpres.Adunări de acest gen au fost organizate în țări, precum SUA, Marea Britanie, Australia, unde oamenii de știință și-au concentrat mesajul asupra încălzirii globale și a pericolului care planează asupra Marii Bariere de Corali, dar și în țara noastră, ca parte a evenimentului global "March for Science".La 22 aprilie 1970, a luat ființă mișcarea pentru protejarea mediului, marcându-se pentru prima dată Ziua Pământului prin manifestații anti-poluare pe întreg teritoriul Statelor Unite, la care au participat aproximativ 20 de milioane de americani. Ca urmare a acestor manifestații, senatorul american Nelson a reușit să convingă politicienii de necesitatea adoptării unei legislații corespunzătoare pentru protecția mediului înconjurător.De atunci, în fiecare an, această zi a fost marcată pentru a aduce în atenția oamenilor necesitatea protejării mediului înconjurător, pentru a conștientiza populația privind necesitatea conservării resurselor naturale ale lumii și pentru ca problematica ecologică să devină parte integrantă a educației și culturii. Douăzeci de ani mai târziu, Ziua Pământului a devenit globală, mobilizând 200 de milioane de oameni în 141 de țări și ridicând problemele de mediu pe scena mondială.