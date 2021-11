Marius Manole renunță la Ordinul de Cavaler pentru Artele Spectacolului

Potrivit acestuia, "publicul nu poate fi minţit cu decoraţii venite din partea celor care nu iubesc ţara".



"Nu aş fi crezut că într-o zi va trebui să protestez din nou, chiar dacă datele sunt acum altele. Preşedintele României pentru mine este un trădător. Returnez, aşadar, decoraţia primită, mâine la ora 10,00, la Palatul Cotroceni. Sunt mândru de realizările mele şi publicul nu poate fi minţit cu decoraţii venite din partea celor care nu iubesc ţara. Oricum, în ultimii ani, Cultura nu a reprezentat o prioritate pentru administraţia ţării", a adăugat Manole.

Actorul Marius Manole a anunţat că va returna, luni dimineaţa, decoraţia Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler primită în anul 2016 de la preşedintele Klaus Iohannis, despre care susţine că este "un trădător", în condiţiile în care PSD va intra în Guvern "pe covorul roşu"."Am decis să înapoiez decoraţia Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, cu care am fost decorat în 2016 la Palatul Cotroceni, din partea preşedintelui României. L-am votat pe preşedinte şi ţin minte noaptea în care a fost ales. Ce mare bucurie era pe străzi că în sfârşit PSD-ul nu mai putea face rău acestei ţări. Urma să avem un preşedinte care ţine cu ţara. Ghinion. Nu l-am avut", a scris Marius Manole, duminică, pe Facebook.Potrivit Agerpres el a adăugat că, acum, PSD intră în Guvern "pe uşa din faţă, pe covorul roşu"."Am stat în Piaţa Victoriei în frig, în ploaie pentru a apăra Justiţia şi democraţia. Când a plecat Dragnea iarăşi am crezut ca am învins. Ghinion, propriul nostru preşedinte urma să ne facă cel mai mare rău. Omul în care am crezut, pentru care am luptat. Acum PSD intră în Guvern pe uşa din faţă, pe covorul roşu. De asemenea, vrea să preia şi şefia Comisiei juridice din Camera Deputaţilor, cu alte cuvinte să refacă comisia Nicolicea&Iordache, de această dată chiar cu PNL. Totul sub oblăduirea preşedintelui Iohannis. Halucinant, nu?", a completat actorul.