Marea Neagră, mormântul delfinilor

În ultimii ani, zeci de delfini tineri au fost descoperiți morți pe plaje litorale. Majoritatea sunt exemplare tinere, cu o stare de sănătate foarte bună, fapt care exclude decesul în urma unor lupte între ei. Pe plajele românești au eșuat și doi delfini de lapte. Anul trecut, 88 de delfini morți au fost găsiți pe plajele litoralului românesc, iar de la începutul lui 2008 au eșuat 44 de mamifere. Ultimul delfin mort a fost găsit pe plaja Modern, duminică, 26 octombrie. Femela juvenilă făcea parte din specia Phocoena phocoena și a murit în urmă cu aproximativ 25 - 30 de zile. Și de această dată este vorba de un mamifer prins în plasele de pescuit. În Marea Neagră trăiesc trei specii de delfini, toate fiind protejate. Răzvan Popescu Mirceni, directorul Societății de Explorări Oceanografice și Protecție a Mediului Marin „Oceanic Club”, ne-a spus că 95% dintre delfinii morți sunt exemplare tinere, cu o stare de sănătate foarte bună, foarte bine hrăniți, în urma analizelor de laborator stabilindu-se faptul că stomacul lor era plin. Mamiferele nu prezentau urme de bătăi între clanuri, iar raportul masculi - femele morți este de 1,2 la 1, deci nu se pune problema ca delfinii să fi murit de pe urma luptelor în apă. De aici s-a tras concluzia că singura modalitate de deces a delfinilor a fost prinderea lor în plasele pescarilor. „E cu atât mai dureros cu cât exemplarele sunt foarte tinere. Probabil au înotat împreună cu mamele lor și s-au prins accidental în plasele pescarilor. Femela adultă poate să rupă setcile în care se agață, însă puii nu reușesc să scape. Am avut două cazuri de delfini de lapte”, ne spune Răzvan Popescu Mirceni. Aceste date reflectă o amenințare crescută asupra capacității de regenerare a populațiilor, mai ales asupra marsuinilor și afalinilor, adaugă reprezentantul Oceanic Club. Cei mai mulți delfini au fost capturați în setci și ohane Cei mai mulți delfini au fost capturați în setci, ohane și doar în proporție de 2 - 3% în alte tipuri de plase. „Este o dovadă foarte clară a faptului că în Marea Neagră se pescuiește cu unelte interzise: cu setci, ohane (setci cu perete dublu) care sunt ilegale”, precizează Răzvan Popescu Mirceni. Plasele de pescuit sunt amplasate la mică distanță de țărm, la aproximativ 600 – 700 de metri. „Se pescuiește foarte mult la negru. În prezent, suntem în curs de filare a două cazuri de braconaj în două zone diferite de coastă. Acțiunea se face alături de cei de la Poliția de Frontieră, autoritate cu care am încheiat un parteneriat. În ambele cazuri, plasele sunt păzite de pe plajă de indivizi potenți, judecând după mașinile pe care le au”, ne-a spus Răzvan Popescu Mirceni. 30 km de plase recuperate de pe fundul Mării Negre Din păcate, nu există forțe suficiente care să contracareze acțiunea braconierilor. „Este destul de greu să prindem braconierii la mare, noi avem mai multe constatări pe lacurile litorale. Am recuperat din mare peste 30 de kilometri de plasă pentru calcani, plasa fiind în stare avansată de degradare, fiind în apă de aproximativ unul - doi ani”, a spus Adrian Burcea, comisarul șef la Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Constanța. Acțiunea de prindere a braconierilor este cu atât mai grea cu cât și tehnica folosită de braconieri a evoluat. Dacă până de curând plasele se montau cu semnalizare la suprafața apei, mai nou, acestea se recuperează de pe fundul apei prin sisteme GPS. Singurii condamnați la pedeapsa cu închisoarea au fost câțiva braconieri turci, prinși că pescuiau ilegal în apele teritoriale românești. „Marfa și nava le-au fost confiscate, iar navele au fost scoase la licitație. Însă, ambarcațiunile au fost recuperate de proprietarii de drept sau de alți cetățeni turci”, ne-a spus Adrian Burcea. În ultimii ani, niciun braconier nu a plătit pentru dezastrul ecologic din Marea Neagră. Delfini îndepărtați prin semnale acustice Organizația neguvernamentală „Mare Nostrum” Constanța încearcă să lupte pe alte fronturi pentru salvarea delfinilor. ONG-ul a demarat în urmă cu mai mulți ani un proiect de montare a unor dispozitive acustice pe plase pescărești de îndepărtare a delfinilor, limitându-se astfel capturile accidentale. Numai că banii au fost puțini și nu a reuțit decât implantarea a 10 dispozitive, așa cum ne-a spus Andreea Burnescu, reprezentantul „Mare Nostrum”. Proiectul se va relua cât de curând, organizația accesând fonduri structurale în valoare de 200.000 de euro. „Pe noul proiect vom putea mai multe pingere”, a adăugat Andreea Burnescu. În lupta cu braconierii va intra și Oceanic Club care, de curând, a achiziționat o ambarcațiune rapidă. „Deși noi am comandat-o în iulie, am primit ambarcațiunea la sfârșitul lui septembrie și de atunci am început formalitățile de înscriere. Credem că va mai dura o lună până când ambarcațiunea va fi operațională”, a spus Răzvan Popescu Mirceni. **** O femelă delfin poate naște un pui o dată la patru ani. Durata medie de viață a unui delfin este de 25 - 30 de ani. Perioada de gestație a unei femele este de 14 - 18 luni, în funcție de specie. Ținând cont că și în perioada de alăptare femela este inactivă, de abia după patru ani de la prima naștere poate aduce pe lume un nou pui.