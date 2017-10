Marea Britanie, speriată de ţara noastră? "Ne-am putea trezi aici cu jumătate din România"

Marea Britanie, speriată de țara noastră? "Ne-am putea trezi aici cu jumătate din România"

Ştire online publicată Miercuri, 01 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Premierul Theresa May va avea ca prioritate, în negocierile cu Uniunea Europeană, soluționarea situației cetățenilor UE aflați în Marea Britanie, a transmis luni Downing Street, după ce un oficial guvernamental britanic a avertizat că „jumătate din România” ar putea veni pe teritoriul britanic.„Cred că în privința situației drepturilor cetățenilor UE în Marea Britanie, premierul a fost foarte clar că vrea ca această problemă să fie tratată prioritar imediat după declanșarea negocierilor cu alte state membre UE”, a declarat luni după-amiază un purtător de cuvânt al Guvernului Marii Britanii, citat de site-ul agenției Reuters.„Ideea restabilirii controlului după ieșirea din UE este că deciziile în materie de imigrație vor fi luate în această țară, dar speculațiile privind un anumit termen sunt pure speculații”, susține reprezentantul Guvernului de la Londra.Conform unor surse citate de cotidianul The Telegraph, Theresa May va anunța în martie că imigranții din state UE nu vor mai avea, după declanșarea procedurii Brexit, dreptul automat de a rămâne în Marea Britanie permanent.În acest caz, imigranții din state UE ar putea fi supuși unor restricții, inclusiv în privința accesului la indemnizații sociale. Guvernul britanic probabil va declanșa în martie procedura de ieșire din UE, prin activarea Articolului 50 al Tratatului Lisabona.„Am avut unele sugestii că membrii Comisiei Europene ar putea să încerce să ne forțeze să oferim protecție tuturor celor care vin până în momentul ieșirii efective din UE. Dacă așteptăm prea mult, ne-am putea trezi aici cu jumătate din România și Bulgaria”, a argumentat un oficial guvernamental de la Londra.