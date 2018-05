"Marea Britanie se poate răzgândi în perioada de tranziţie în privinţa ieşirii din piaţa unică"

Negociatorul-șef al UE pentru Brexit, Michel Barnier:

"Marea Britanie se poate răzgândi în perioada de tranziție în privința ieșirii din piața unică"

Ştire online publicată Vineri, 13 Aprilie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Negociatorul-șef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a declarat, ieri, că Marea Britanie poate reveni, până la sfârșitul perioadei de tranziție, asupra poziției de a ieși din piața unică și uniunea vamală, transmite Press Association.Oficialul european i-a dat termen premierului britanic Theresa May până la 31 decembrie 2020 pentru a se răzgândi în privința ieșirii din piața unică și uniunea vamală, afirmând: „Atât timp cât nu au ieșit din UE, în timpul perioadei de tranziție, orice este încă posibil”.Theresa May s-a folosit de un discurs din luna martie pentru a-și reitera „liniile roșii” legate de Brexit, și anume ieșirea țării din piața unică și uniunea vamală, precum și de sub jurisdicția Curții de Justiție a UE.Marea Britanie va părăsi oficial blocul comunitar la 29 martie 2019, la exact doi ani de la invocarea Articolului 50 din Tratatul de la Lisabona, iar perioada de tranziție de 21 de luni se va sfârși la 31 decembrie 2020, dată ce coincide cu încheierea cadrului bugetar multianual al UE 2014-2020.„Dacă britanicii doresc să-și modifice liniile roșii, le vom modifica pe ale noastre în consecință”, a afirmat Barnier. „Nu aud acest lucru acum, dar orice este posibil, nu există dogmatism”, a continuat el.