Marea Britanie pregăteşte reintroducerea vizelor pentru cetăţenii străini

Marea Britanie pregătește reintroducerea vizelor pentru cetățenii străini

Ştire online publicată Joi, 20 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Premierul Theresa May a ordonat elaborarea unor măsuri pentru diminuarea imigrației în Marea Britanie, inclusiv printr-un sistem de vize, în contextul ieșirii țării din Uniunea Europeană, relevă un document guvernamental citat de site-ul agenției Reuters.Guvernul conservator al Marii Britanii a creat o echipă specială care se va ocupa de elaborarea măsurilor pentru limitarea imigrației. Echipa este coordonată de premierul Theresa May, iar din ea fac parte alți 12 oficiali guvernamentali, inclusiv ministrul de Externe, Boris Johnson, și David Davis, secretar de stat pentru Brexit. Atât Johnson, cât și Davis au fost lideri ai grupului politic favorabil ieșirii Marii Britanii din UE.„Obiectivul este implementarea unor măsuri interne pentru controlul imigrației, inclusiv prin instituirea unui eficient sistem punctual de vize și prin înăsprirea condițiilor pentru străinii aflați pe teritoriul britanic”, precizează documentul.Echipa guvernamentală va avea sarcina de a reduce cu câteva zeci de mii numărul imigranților aflați în Marea Britanie.Liderii europeni au atras atenția Marii Britanii că libertatea de circulație a cetățenilor UE și contribuțiile la bugetul comunitar reprezintă elemente esențiale pentru ca Marea Britanie să mențină accesul la piața unică după ieșirea din Blocul comunitar.Însă Guvernul conservator condus de Theresa May a semnalat în mai multe rânduri că nu vrea să contribuie la bugetul UE după Brexit și că va opri circulația cetățenilor europeni.