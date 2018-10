Marea Britanie pregăteşte noi propuneri privind frontiera irlandeză

Marea Britanie pregătește noi propuneri privind frontiera irlandeză

Premierul britanic Theresa May a anunțat, ieri, că țara sa pregătește o nouă ofertă pentru Uniunea Europeană în vederea depășirii impasului în care se află negocierile privind ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar, transmite agenția Reuters, consultată de Agerpres.„Vom prezenta acele propuneri. Pot doar să explic de ce înaintăm propriile propuneri? Facem asta pentru că planul prezentat de Uniunea Europeană nu este acceptabil pentru noi”, a spus Theresa May într-un interviu acordat postului de radio LBC.„Facem propriile propuneri întrucât planul pe care UE l-a prezentat este unul care în realitate menține Irlanda de Nord în uniunea vamală și garantează că de fapt există o frontieră vamală în Marea Irlandei”, a adăugat șefa executivului britanic.May a subliniat că nu a arătat „nimic altceva decât respect” în timpul negocierilor cu UE privitoare la Brexit și că Marea Britanie merită să beneficieze de același respect.Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord urmează să părăsească Uniunea Europeană la finalul lui martie 2019, dar până în prezent nu există un acord cu Bruxellesul privind viitoarele relații.UE insistă să nu fie creată o „frontieră dură” între provincia britanică Irlanda de Nord și Republica Irlanda, astfel încât Irlanda de Nord să rămână în uniunea vamală și în piața unică europeană, ceea ce însă ar crea o frontieră între Irlanda de Nord și restul Regatului Unit, lucru inacceptabil pentru guvernul din Londra, care consideră că astfel s-ar compromite integritatea teritorială a țării.★ ★ ★Theresa May a dat asigurări că Uniunea Europeană nu este același lucru cu Uniunea Sovietică, a doua zi după ce șeful diplomației britanice a stârnit indignare comparând blocul comunitar cu fosta URSS.Duminică, în timpul discursului său din cadrul congresului Partidului Conservator britanic, ministrul de Externe britanic Jeremy Hunt a acuzat Uniunea Europeană că încearcă să „pedepsească” Regatul Unit pentru decizia sa de a părăsi blocul comunitar, făcând o paralelă cu Uniunea Sovietică și încercările acesteia de a-i împiedica pe cetățenii ei să plece din țară.Rugată de BBC să comenteze remarcile lui Hunt, Theresa May a subliniat că, acum, „în Uniunea Europeană sunt țări care au făcut parte din Uniunea Sovietică, însă în prezent sunt state democratice. „Și pot să vă spun că aceste două organizații nu sunt unul și același lucru”, a insistat șefa guvernului britanic.