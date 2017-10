Marea Britanie nu vrea controale la frontiera cu Irlanda dupa Brexit

Ştire online publicată Miercuri, 16 August 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Guvernul britanic a declarat miercuri ca nu doreste reintroducerea controalelor la frontiera intre provincia britanica Irlanda de Nord si Republica Irlanda dupa ce va fi parasit Uniunea Europeana in martie 2019, relateaza agentia DPA, preluata de Agerpres.Evitarea oricarui tip de infrastructura fizica la frontiera va fi prioritatea principala atunci cand se va negocia singura sa zona de granita cu Uniunea Europeana, a indicat Departamentul responsabil de realizarea Brexit-ului.Anuntul este inclus intr-un document publicat in cadrul unei serii de expuneri a pozitiei Marii Britanii cu privire la problemele-cheie ale Brexit, inaintea de a treia runda de negocieri prevazute sa inceapa la 28 august.Londra a declarat de asemenea ca doreste sa mentina libertatea de circulatie printr-un acord cu Irlanda, care sa-l preceada pe cel cu UE. Cu toate acestea, este neclar modul in care Marea Britanie va controla intrarea cetatenilor de alte nationalitati la frontiera cu Irlanda, noteaza DPA.Problema legata de frontiera provoaca preocupare la Dublin, care se teme de pierderi economice si de o eventuala incetinire a procesului de pace in Irlanda de Nord."Ambele parti trebuie sa arate flexibilitate si imaginatie atunci cand vine vorba de frontiera cu Irlanda de Nord", a declarat o sursa guvernamentala."In partea de sus a listei noastre este de a conveni sa nu existe o infrastructura fizica la frontiera, altfel aceasta ar insemna o intoarcere la posturile de frontiera din trecut, ceea ce este complet inacceptabil pentru Marea Britanie", a adaugat sursa mentionata.Documentul cu privire la problema frontierei vine la o zi dupa ce Marea Britanie si-a reiterat pozitia privind aranjamentele vamale pe termen lung cu UE.Londra doreste sa paraseasca Uniunea vamala cu UE, ceea ce i-ar permite sa negocieze propriile sale acorduri comerciale cu alte tari. La ora actuala, aceasta este prerogativa Bruxellesului si Marea Britanie nu poate realiza niciun fel de activitate pe cont propriu in acest sens pana la iesirea sa din UE.Guvernul britanic a propus marti o uniune vamala temporara cu UE dupa iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana si posibilitatea ca pana atunci sa poata negocia acorduri comerciale bilaterale.