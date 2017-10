Marea Britanie lansează o strategie industrială post-Brexit

Marţi, 24 Ianuarie 2017

Premierul britanic Theresa May a prezentat luni principalele măsuri cuprinse în noua strategie industrială, ce vizează o abordare mai implicată față de dezvoltarea industriilor-cheie, ca un mod de a proteja economia de orice turbulențe provocate de ieșirea țării din Uniunea Europeană (Brexit), transmit Reuters și BBC.Prezentând mult-așteptata "Strategie industrială modernă", Theresa May a cerut o colaborare mai strânsă între industriile-cheie, în schimbul sprijinului guvernamental, cu scopul de a spori productivitatea, de a revigora producția industrială și de a stimula investițiile în tehnologie și în cercetare-dezvoltare (R&D), informează Agerpres.ro.Theresa May a cerut oamenilor de afaceri să lucreze împreună pentru a face față dificultăților specifice din sectorul industriei, citând exemplul colaborării de succes care a ajutat la atragerea unor investiții externe, cum ar fi cea a producătorului auto nipon Nissan, și a permis firmelor din sectorul aerospațial, cum ar fi as BAE Systems, să dezvolte produse competitive.În schimb, companiile vor beneficia de rezolvarea barierelor impuse de autoritățile de reglementare și de crearea unor noi instituții, care vor îmbunătăți competențele și vor conduce inovațiile, a anunțat premierul britanic.Planul prezentat de May prevede predarea extinsă a matematicii și a disciplinelor tehnice și fonduri de 556 de milioane de lire sterline (644 de milioane de euro) pentru dezvoltarea proiectelor de infrastructură.Strategia industrială are ca obiectiv majorarea productivității Marii Britanii, care este mult în urma rivalelor europene Germania și Franța. Programul citează succesul de care s-au bucurat intervențiile guvernamentale din țări ca SUA și Coreea de Sud.Iminenta ieșire a Marii Britanii din UE amenință să submineze sectorul serviciilor financiare, câteva bănci intenționând să mute mii de locuri de muncă peste hotare deoarece se tem că vor pierde accesul la piața unică europeană.Săptămâna trecută, Theresa May a afirmat că Brexit-ul va semnifica ieșirea Marii Britanii de pe piața unică europeană, punând astfel capăt speculațiilor conform cărora Londra va încerca să obțină un așa-numit ''soft Brexit''.''Vreau să fiu clară. Ceea ce propun nu poate însemna apartenența la piața unică. În schimb, vom căuta cel mai mare acces posibil la ea printr-un acord de liber schimb nou, cuprinzător și ambițios'', a adăugat oficialul britanic.Criticii au avertizat că afirmații liderului britanic indică un ''hard Brexit'', care va submina strategia industrială.''Este ca și cum un antrenor leagă la un loc șireturile echipei lui și în același timp le spune că are un plan să câștige meciul'', a afirmat Don Foster, purtător de cuvânt al Partidului Liberal Democrat, pro-european..Industria serviciilor financiare din Marea Britanie plătește anual taxe cuprinse între 60 de miliarde de lire sterline (74 de miliarde de dolari) și 67 de miliarde de lire sterline, Trezoreria urmând să fie puternic afectată dacă bancherii pleacă din Londra.Londra urmează să lanseze până la finalul lui 2017 un proces de negocieri cu Uniunea Europeană în vederea ieșirii Marii Britanii din blocul comunitar, care ar urma să dureze doi ani.Partenerii săi europeni au exclus însă începerea oricăror negocieri înainte de invocarea articolului 50 al Tratatului de la Lisabona, care guvernează modalitatea de ieșire a unei țări membre din UE.