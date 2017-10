Marea Britanie, exclusă de la partea a doua a summitului european de vară

Ştire online publicată Vineri, 24 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Liderii celor 27 de tari care vor ramane in Uniunea Europeana se vor reuni miercuri in primul lor summit in care vor discuta cum vor gestionat Brexit-ul, a declarat un oficial european, citat de Reuters.Premierul britanic David Cameron va participa la prima parte a summitului de doua zile, marti, pentru a-i informa pe ceilalti 27 de lideri despre rezultatele referendumului privind iesirea Regatului din UE.Acesta se va intoarce ulterior la Londra iar ceilalti lideri vor discuta miercuri problematica Brexit.