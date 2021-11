Marea actriță Maia Morgenstern, confirmată cu Covid-19: „M-am prezentat la medic din primul moment"

În toată această perioadă am respectat toate regulile impuse, am urmat sfaturile specialiștilor de a mă proteja de boală, prin toate mijloacele cunoscute. Fără fanfaronadă, fără propagandă, fără surle și trâmbițe, fără a jigni sau agresa pe nimeni.



Nu vreau să vă fiu o povară.



Tot în această perioadă am făcut zeci și zeci de teste. Mai ales în ultimele 2...3 luni.



Prin natura profesiei mele, călătoresc mult, sunt expusă multor riscuri. Și, da, vreau să muncesc, să-mi câștig existența: nu vreau să fiu o povară.



O dată la doua zile sau în fiecare zi, dacă am spectacol sau filmare, făceam (și voi face!) test rapid. Certificat, necertificat, documente de orice culoare...eu fac, făceam și voi face test.



Desigur, mulți râdeau de mine.... și vor mai râde. Nu-i nimic, nu vreau să le fiu o povară.



Și a fost așa:



M-am testat alaltăieri, negativ.



M-am testat ieri, negativ.



M-am testat și astăzi (pentru că urma să am spectacol): POZITIV



Evident, am anulat totul. Evident, m-am prezentat la medic din primul moment.



Nu vreau să devin o povară: cred că am evitat o tragedie. Aș fi putut infecta la rândul meu alți și alți colegi, parteneri de scenă, de muncă.



Evident, am urmat cu sfințenie tratamentul prescris.

Marea actriță Maia Morgenstern a anunţat, luni, pe Facebook că a fost confirmată pozitiv la Covid-19. „M-am prezentat la medic din primul moment. Nu vreau să devin o povară: cred că am evitat o tragedie. Aș fi putut infecta la rândul meu alți și alți colegi, parteneri de scenă, de muncă”, a anunțat actrița.