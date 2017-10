Maratonul din New York revine cu un buget de securitate dublu

Ştire online publicată Miercuri, 30 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Bugetul de securitate al maratonului din New York s-a dublat la aproximativ un milion de dolari după atentatele cu bombă la cursa din acest an la Boston, notează Associated Press.Evenimentul de duminică vine după ce maratonul de anul trecut a fost anulat, din cauza daunelor provocate de uraganul Sandy. Organizatorul, New York Road Runners (NYRR), a avut un deficit de aproximativ 4 milioane de dolari în 2012, din cauza anulării. Asigurarea nu a acoperit toate costurile, întrucât NYRR a decis să ofere posibilitatea rambursării cheltuielilor alergătorilor, dintre care mulți se deplasaseră deja la New York înainte de anunț.Participanții vor primi o panglică pe care o pot purta duminică, pentru a onora victimele de la Boston.