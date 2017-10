Managerul Spitalului de Boli Infecţioase, dr. Sorin Rugină, demis din funcţie

Managerul Spitalului de Boli Infecțioase, dr. Sorin Rugină, demis din funcție

Procedura de evaluare a managerilor de unități spitalicești, demarată de Ministerul Sănătății, la sfârșitul lunii martie, s-a finalizat. În urma analizării activității a 313 manageri din întreaga țară, reprezentanții ministerului au anunțat, prin inter-mediul unui document publicat pe site-ul instituției, demiterea din funcțiile de conducere a 73 de manageri. Printre aceștia se numără și prof. univ. dr. Sorin Rugină, managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase din Constanța. Potrivit actului publicat de ministerul de resort, comisia care a evaluat activitatea medicului a constatat că nu au fost respectați doi indicatori de performanță, impuși prin contractul de management. Este vorba de cel privind durata medie de spitalizare și cel referitor la structura cheltuielilor pe tipuri de servicii și în funcție de sursele de venit. Dr. Sorin Rugină nu a dorit să comenteze decizia ministrului Ion Bazac, prin a cărui dispoziție a fost eliberat din funcție, dar a afirmat că a înaintat deja un memoriu reprezentanților ministerului cu motivațiile sale. „Nu pot să comentez, pentru că nu am primit nicio hârtie de la minister. Eu am făcut o contestație, care nu a fost admisă, dar am înaintat și un memoriu și deocamdată nu spun nimic”, a arătat medicul. Termenul limită pentru depunerea contestațiilor a fost 30 aprilie, dată stabilită de minister pentru finalizarea procedurii de evaluare. Propunerea pentru asigurarea interimatului, până la organizarea unui nou concurs, revine conducerii Direcției de Sănătate Publică (DSP) Constanța. Dar dr. Camelia Ciobo-taru, directorul executiv al instituției, ne-a declarat, de asemenea, că nu a primit nicio adresă oficială de la minister, în lipsa căreia nu se poate lua o astfel de decizie. „Probabil că modul de examinare mai trebuie lucrat”, a afirmat dr. Camelia Ciobotaru, considerând că medicul Sorin Rugină și-a făcut datoria. Trebuie menționat că în urma evaluării cerute de minister, deficiențe au fost constatate și la Spitalul de Pneumoftiziologie, dar contestația formulată de dr. Erdin Borgazi, managerul unității, a fost admisă.