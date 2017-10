Managerii constănţeni, invitaţi în Ţara Business-ului Răsare

Managerii constănțeni, invitați în Țara Business-ului Răsare

Cu o misiune economică nu se face primăvară, cu trei mai sunt șanse. Drept urmare, Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură (CCINA) Constanța organizează trei excursii de muncă în perioada aprilie – mai, în speranța că întreprinzătorii locali vor uita de impozitul forfetar și birocrația secolului XXI și vor socializa cu frații de criză din Vietnam, Cambodgia, Thailanda, Japonia și SUA. În perioada 23 aprilie – 6 mai are loc „tabăra” economică în Vietnam, Cambodgia și Thailanda, de unde oamenii de afaceri s-ar putea întoarce cu două noi legături comerciale și o nevastă (chiar am un prieten irlandez care a plecat în Thailanda și s-a întors însurat, deci se poate). Programul cuprinde business meetings la ambasada României din Hanoi (Vietnam). Prețul este de 3.475 euro (plus 500 – 600 lei)/persoană și include transport cu avionul, 11 nopți de cazare la hoteluri de cinci stele din Hanoi, Saigon, Siem Reap și Bangkok, transferuri între aeroporturi și hoteluri, plus tururi și vizite la obiectivele de interes din zonă. Cine nu se împacă bine cu clima vietnameză poate alege coasta de vest a Americii. Misiunea economică Los Angeles – Honolulu – San Francisco se desfășoară în perioada 26 aprilie – 7 mai și cuprinde mai multe întâlniri de afaceri, organizate cu ajutorul Consulatului Economic al României din LA. Tariful este de 4.090 euro (plus 500 – 600 lei)/persoană și include biletele de avion, 10 nopți de cazare la hoteluri de patru stele (cu mic dejun inclus) și asistență la obținerea vizei. Nu în ultimul rând, managerii constănțeni au șansa de a ajunge în poate cel mai dinamic centru de afaceri de pe planetă – Tokyo, în perioada 19 – 30 mai. Programul cuprinde mai multe întâlniri de afaceri la Ambasada României din Tokyo și Camera de Comerț din Osaka. Costul total este de 3.995 euro (plus 500 – 600 lei)/persoană și include transport cu avionul pe ruta București – Paris – Osaka și Tokyo – Paris – București, taxe de aeroport, transport cu trenul rapid între Kyoto și Tokyo, nouă nopți de cazare în hoteluri de 4 – 5 stele și bilete la concert cu Tokyo Hotel.