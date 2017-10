"Mama lui Satan", bomba care a făcut prăpăd în Bruxelles. "Un coşmar atât pentru terorişti, cât şi pentru autorităţi"

"Mama lui Satan", bomba care a făcut prăpăd în Bruxelles. "Un coșmar atât pentru teroriști, cât și pentru autorități"

În vreme ce lumea deplânge victimele atentatelor de marți de la Bruxelles, poliția depune eforturi susținute pentru a pune cap la cap planurile teroriștilor și se pare că autoritățile belgiene au reușit să identifice tipul de explozibili folosit de atentatorii sinucigași în timpul atacurilor.Frederic Van Leeuw, procurorul-șef de caz, a declarat reporterilor că anchetatorii au descoperit 15 kilograme de explozibil artizanal într-o casă folosită de cei doi atacatori care s-au aruncat în aer pe aeroportul din Bruxelles, potrivit Associated Press. Cele două explozii, împreună cu o a treia, la o stație de metrou din Bru-xelles, au rănit cel puțin 270 de persoane și au ucis alte 34.La locația respectivă, polițiștii au mai descoperit cuie - care au servit probabil pe post de schije - și alte materii prime, necesare confecționării artizanale de veste explozive, potrivit The Chicago Tribune.Potrivit lui Van Leeuw, ingredientul exploziv principal este un compus numit triperoxid de triacetonă, sau TATP - o pudră cristalină, considerată un adevărat coșmar atât pentru teroriști, cât și pentru autorități, conform site-ului techinsider.io.TATP este ușor de realizat și greu de detectat, dar este, de asemenea, și un compus incredibil de instabil. De fapt, este suficientă o simplă presare fermă pentru ca acesta să explodeze cu aproximativ 80% din forța TNT-ului. Acesta este, de altfel, motivul pentru care compusul și-a câștigat printre teroriști porecla infamă de „Mama lui Satan”, potrivit magazinului online The Future of Things.TATP a fost folosit în mai multe atacuri la Londra, în 2001 - de un atentator cu bomba ascunsă în pantofi (the Shoe Bomber), în 2005 și 2006. Compusul a fost de asemenea folosit la confec-ționarea bombelor detonate la Universi-tatea din Oklahoma, în 2005, și în Texas City în 2006, susțin cercetătorii spe-cializați în explozibili de la Northeastern University.„TATP și alți explozivi din familia peroxidului sunt utilizați pe scară largă de către organizații teroriste din întreaga lume, deoarece sunt ușor de realizat și extrem de dificil de detectat”, declara în 2005 Ehud Keinan, un chimist de la Institutul de Tehnologie Technion din Israel, într-un comunicat de presă despre rezultatul cercetărilor sale în domeniu.„TATP poate fi preparat cu ușurință într-un laborator de subsol, folosind materii prime disponibile în comerț”, explică și GlobalSecurity.org, precizând că „te poți arunca în aer cu ușurință atunci când îl creezi”.Unul dintre motivele pentru care TATP este greu de detectat are legătură cu faptul că acesta nu conține azot, un component-cheie al bombelor artizanale, pe care scanerele de securitate îl pot detecta cu ușurință. Fiecare moleculă a sa conține doar hidrogen, oxigen și carbon - unele dintre cel mai des întâlnite elemente de pe Pământ.De altfel, puterea cu care explodează TATP i-a nedumerit pe oamenii de știință încă de la descoperirea sa în 1895. Spre deosebire de materialele explozive pe bază de azot, care stochează energie pe măsură ce sunt încălzite pentru a ajunge la forma în care pot fi detonate, TATP poate fi realizat la temperatura camerei - fără a fi nevoie de încălzire.