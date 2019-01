Mama care şi-a ucis cei doi copii: "Nu îmi imaginez cum am putut să ajung să fac așa ceva"

Mama care și-a ucis cei doi copii: "Nu îmi imaginez cum am putut să ajung să fac așa ceva"

O filmare care a circulat în toată lumea și care ne-a dat tuturor fiori pe șira spinării o arată pe Elena Karimova, o mamă în vârstă de 27 de ani, cum întră într-o benzinărie, cumpără ciocolată și combustibil pentru brichetă, își alimentează mașina și apoi pleacă. Nimeni nu a știut că acel drum va fi ultimul pentru copiii ei, Khadiza, 4 ani și Suleiman, 2 ani.





Femeia este prim suspect în uciderea celor doi copii, primele investigații scoțând la iveală faptul că i-a strangulat întâi, după care le-a dat foc . O variantă plauzibilă pe care anchetatorii o iau în calcul este aceea că femeia, speriată de faptul că flăcările și fumul ar putea atrage atenția, a aruncat apă peste cadavrele copiilor, i-a pus într-o valiză și i-a ascuns în portbagajul mașinii. A două zi, ea ar fi dus cadavrele micuților într-o clădire pustie de la marginea unei păduri, în zona Nizhny Novgorod din vestul Rusiei, unde a reaprins focul, ducând la bun sfârșit planul macabru.



În momentul în care pompierii au ajuns la fața locului și au stins focul care cuprinse întreaga clădire, au dat peste trupurile carbonizate ale micuților, însă au crezut că sunt lesurile unor câini: "Erau în poziții nenaturale, semn că au fost transportați într-o valiză. Corpurile erau atât de contorsionate și de distruse, încât numai un picior rămăsese intact, motiv pentru care identificarea lor a fost atât de dificilă."



elena 1Femeia a recunoscut că și-a omorât copiii, spunând că regretă gestul și că nu își dă seama cum a ajuns în punctul de a comite o astfel de atrocitate: " Îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat. Nu îmi imaginez cum am putut să ajung să fac așa ceva. Am locuit cu soțul meu, după care am divorțat și mi-a fost dificil să îmi cresc singură copiii."



În ciuda faptului că a invocat greutățile financiare, mama criminală deținea o afacere, contul ei de Instagram fiind urmărit de 27 000 de persoane, pleca des în vacanțe în străinătate și își permitea să închirieze lunar o mașină pentru care plătea 470 Euro.



Părinții Elenei Karimova refuză să creadă că fiica lor a putut săvârși o astfel de faptă: "Nu credem așa ceva. Ea este cea mai iubitoare mamă din lume. Cum să își omoare proprii copii? Nu știm ce s-a întâmplat, însă nu credem că aceste corpuri aparțin copiilor ei."



În urmă cu doar două săptămâni, micuța Khadizha împlinise 4 ani, iar mama ei îi scrisese pe felicitare: "Ești sufletul meu, micuța mea dragă, fiica pe care am așteptat-o de multă vreme. Ești cea pentru care trăiesc. Copia mea."







sursa: Qbebe.ro