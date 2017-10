Majoritatea dozelor de radiaţii de la Fukushima corespunde normelor internaţionale

Majoritatea dozelor de radiații de la Fukushima corespunde normelor internaționale

Ştire online publicată Joi, 24 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Dozele de radiații emise după accidentul nuclear de la Fukushima, în 2011, au fost sub nivelul internațional de referință în toate zonele din Japonia, cu excepția a două locații, și sub nivelul considerat ca fiind foarte scăzut în țările vecine, a anunțat, ieri, într-un raport, Organizația Mondială a Sănătății (OMS), informează Reuters.Potrivit unui raport preliminar al unor experți independenți, populația din două localități ale prefecturii Fukushima ar fi fost expusă la o doză de 10-50 millisieverți (mSv) în anul ce a urmat accidentului survenit la centrala nucleară administrată de TEPCO.În restul prefecturii Fukushima, doza efectivă a fost estimată între 1-10 mSv, în timp ce dozele efective în cea mai mare parte a Japoniei au fost apreciate la 0.1-1 mSv. În restul lumii, dozele de radiații au fost sub 0.01 mSv și de obicei cu mult sub acel nivel.