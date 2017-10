Maior, prima reacţie după declaraţiile jignitoare ale senatorului McCain la adresa României

Maior, prima reacție după declarațiile jignitoare ale senatorului McCain la adresa României

Ambasadorul României la Washington, George Maior, a estimat că probabil senatorul american John McCain „a comis o eroare invocând România într-o formulare nefericită care contrazice esența unei declarații oficiale sprijinite de senatorul John McCain și adoptate în unanimitate de Senatul SUA”, diplomatul român făcând referire la afirmațiile senatorului american apărute într-un articol publicat, vineri, de cotidianul The New York Times.„Domnul senator John McCain este cunoscut drept un prieten constant al României, domnia sa fiind chiar unul dintre semnatarii Rezoluției Senatului SUA privind împlinirea a 135 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre România și Statele Unite ale Americii”, scrie Agerpres.Într-un articol publicat, vineri, de The New York Times referitor la situația politică mai amplă din SUA și intitulat „Donald Trump ar putea amenința statul de drept, susțin experții”, jurnalistul Adam Liptak prezintă mai multe opinii pro și contra eventualei alegeri a lui Donald Trump în funcția de președinte al SUA, la scrutinul din noiembrie din acest an.Printre alții, senatorul republican american John McCain afirmă că nu crede că SUA ar fi în pericol dacă Donald Trump ar deveni președinte al țării sale. „Încă sunt de părere că avem instituțiile guvernamentale care ar limita pe cineva care încearcă să-și depășească obligațiile sale constituționale. Avem un Congres. Avem Curtea Supremă. Nu suntem România”, a spus McCain.