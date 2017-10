Maia Sandu contestă rezultatul alegerilor

1

Ce dorești, saracirea completa a poporului?

Romanii la est de Prut ca si ceilaltzi, adica romanii de la vest de Prut, au aflat cat de rau este ca sa fie in ue ? Saracie curata in tot / toate, asa ca, sa-si vada de treaba ei, ca oamenii din R Moldova, nu vor sa mai adauge alta saracie la saracia existenta ! Europenii pe ce au pus ochii, ce le mai trebuie si ce este de jumulit in R Moldova, ca nu ajuta de geaba poporul roman de acolo, au scopuri bine intemeiate si precise cand pun "ochii" pe o tzara / pe un popor, il demoleaza, in Romania ce este, muuultzi saraci, mizerie, putzini au bogatzie de numai stiu ce sa faca cu averile, ura peste tot, zanganit de catuse si banii / averile raman intacte, doar pentru a tulbura apa din pahar si noi ca sa avem ce vorbi, ca sa avem ce face ?! ANAF, nu se atinge de MULTINATZIONALE, ci se leaga de marea masa a oamenilor nevo iasi pentru a baga spaima si lumea sa taca, dar Dumnezeu vede, fortzele de represiune fac la fel ca cei din timpul rascoalelor din : 1907, 1929, 1933...., cand au tras in fratzii si parintzii lor, astazi spunem ca suntem democratzi, sunt doar vorbe ?! Dacii, strabunii nostri, cum or fi trait fara : ue, nato... ?! Luatzi"laba"de pe romani !