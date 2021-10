Mai mulţi cetăţeni din Italia se vaccinează împotriva COVID-19 pentru a nu îşi pierde locul de muncă

Barbuto, în vârstă de 59 de ani, a spus că nu este împotriva vaccinurilor și că își face vaccinul împotriva gripei în fiecare an.



„Nu am vrut să-l fac pe cel pentru coronavirus, deoarece nu știam cât de sigur este. Îmi era frică. Oamenii vorbeau despre efectele secundare și apoi au fost toate aceste proteste. Dar trebuie să lucrez. Am nevoie de certificatul verde și nu mai vreau să cheltuiesc bani pe teste”, spune ea.





Elia lucrează într-un centru comercial. Și el s-a simțit obligat să-și facă vaccinul pentru a continua să lucreze. Cei care încalcă regulile riscă să fie suspendați fără plată sau amendați cu până la 1.500 de euro. Angajatorii pot fi amendați dacă nu verifică certificatele verzi ale angajaților.





„Am fost precaut pentru că eu și soția mea vrem să avem un copil și am stat să ne gândim dar când certificatul verde a devenit obligatoriu la locul de muncă, am hotărât că trebuie să o facem”, a spus Elia.





„Nu suntem împotriva vaccinurilor, dar nu suntem de acord cu modul în care guvernul a procedat în acest sens, spunând oamenilor că nu pot lucra dacă nu au acest permis. Ar fi trebuit să fie mai direcți și să facă din vaccin o obligație, în loc să ocolească problema în felul acesta”, a adăugat el.





Prin introducerea acestei măsuri, scopul Italiei a fost să stimuleze vaccinarea, astfel încât să-și atingă ținta de 90% din populație imunizată până la sfârșitul lunii octombrie și să evite un nou lockdown. Miercuri, 81% din populația cu vârsta peste 12 ani era complet vaccinată.







Certificatul, necesar și pentru a lua masa în interior la restaurante, pentru a intra în muzee, teatre, cinematografe și stadioane și pentru a călători cu avionul și trenul – a devenit obligatoriu în timpul verii în combinație cu menținerea altor măsuri de anticoronavirus, cum ar fi portul măștii de protecție în magazine și în mijloacele de transport în comun.





