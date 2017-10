Mai multe persoane sunt date dispărute şi o navă a naufragiat

În urma inundațiilor și furtunilor din Turcia,

Mai multe persoane sunt date dispărute și o navă a naufragiat

Ştire online publicată Miercuri, 09 Septembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Potrivit celui mai recent bilanț, o familie de cinci persoane este dată dispărută în urma inundațiilor din nord-vestul Turciei, iar o navă sub pavilion cambodgian a naufragiat în timpul unei furtuni în Marea Neagră, au informat, ieri, autoritățile locale, relatează AFP. Doi adulți și trei copii sunt dați dispăruți, a spus primarul localității Saray, la circa 100 kilometri nord de Istanbul. Ploile au provocat pagube majore în această zonă, a precizat el. În plus, o navă sub pavilion cambodgian a naufragiat în Marea Neagră, în timpul unei furtuni care a lovit luni Istanbulul și zone învecinate. Cei 12 membri ai echipajului - ucraineni, georgieni și azeri - au fost salvați.