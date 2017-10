Mai multe locuri la „Ovidius” pentru studenţii moldoveni

Mai multe locuri la „Ovidius” pentru studenții moldoveni

Ştire online publicată Sâmbătă, 29 Martie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

În ultima ședință de Senat, conducerea Universității „Ovidius” a stabilit cifrele de școlarizare pentru anul universitar 2008-2009. Astfel, Facultatea de Litere oferă 137 de locuri fără taxă și 240 de locuri cu taxă pentru ciclul de licență, 77 de locuri fără taxă și 80 cu taxă la masterat și 9 locuri fără taxă și 20 cu taxă pentru candidații la doctorat. La Facultatea de Istorie și Științe Politice, sunt 39 de locuri fără taxă și 125 cu taxă pentru studii de licență, 77 fără taxă și 100 cu taxă pentru master, și 8 locuri fără taxă și 10 cu taxă pentru doctorat. Facultatea de Teologie deține 84 de locuri fără taxă și 240 de locuri cu taxă pentru studii de licență, 77 de locuri fără taxă la masterat și 110 cu taxă, iar pentru doctorat sunt alocate 8 locuri fără taxă și 50 de locuri cu taxă. La Facultatea de Drept și Științe Administrative sunt 444 de locuri fără taxă, în timp ce locurile cu taxă sunt în număr de 600. La master sunt 77 de locuri fără taxă și 700 de locuri cu taxă, și nu există școală doctorală. Facul-tatea de Științele Naturii și Științe Agricole oferă candidaților 126 de locuri fără taxă și 350 cu taxă la ciclul de licență, 77 de locuri fără taxă și 150 cu taxă la masterat și 8 locuri fără taxă și 15 cu taxă la doctorat. La Facultatea de Fizică, Chimie și Tehnologia Petrolului sunt 128 de locuri fără taxă și 150 de locuri cu taxă pentru studii de licență și 76 de locuri fără taxă și 55 de locuri cu taxă la masterat. Această facultate nu are școală doctorală. Facultatea de Educație Fizică și Sport pune la bătaie, pentru ciclul de licență, 41 de locuri fără taxă, 110 cu taxă, 75 de locuri fără taxă și 30 cu taxă la masterat. Nu există posibilitatea urmării studiilor de doctorat. Facultatea de Matematică și Informatică are 92 de locuri fără taxă și 200 de locuri cu taxă la studiile de licență, 76 de locuri fără taxă și 80 de locuri cu taxă la master, și 8 locuri fără taxă și 10 cu taxă la doctorat. Facultatea de Științe Economice deține 110 locuri fără taxă și 600 de locuri cu taxă pentru ciclul de licență, 76 de locuri fără taxă și 650 de locuri cu taxă pentru masterat. Nu se pot urma doctorate. Facultatea de Medicină Generală oferă 116 locuri fără taxă și 290 de locuri cu taxă la studiile de licență, 20 de locuri fără taxă și 100 cu taxă la masterat, și 11 locuri fără taxă și 70 cu taxă la doctorat. Facultatea de Medicină Dentară deține 56 de locuri fără taxă și 145 cu taxă pentru ciclul de licență, 19 locuri fără taxă și 100 cu taxă pentru master, fără doctorat. Facultatea de Farmacie are 24 de locuri fără taxă și 155 cu taxă la ciclul de licență. Nu există școli de masterat și doctorat. Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Navală oferă 130 de locuri fără taxă și 280 cu taxă la studiile de licență, 20 fără taxă și 100 cu taxă la masterat, fără școală doctorală. Facultatea de Construcții pune la bătaie 92 de locuri fără taxă și 200 cu taxă pentru studii de licență, 20 de locuri fără taxă și 70 cu taxă la masterat, și 8 locuri fără taxă și 10 cu taxă la doctorat. Facultatea de Arte are 42 de locuri fără taxă și 31 cu taxă, fără masterat și doctorat. Facultatea de Psihologie și Științele Educației oferă 99 de locuri fără taxă și 175 cu taxă, de asemenea, fără școli de masterat și doctorat. Pentru anul universitar care urmează s-au suplimentat locurile subvenționate pentru cetățenii din Republica Moldova. Astfel, încă nouă studenți moldoveni vor putea studia la „Ovidius“, cu condiția să fi absolvit liceul în România. „Avantajele pe care le oferim candidaților sunt concretizate, înainte de toate, în corpul didactic de elită al universității și în baza materială modernă”, susține prof.univ.dr. Victor Ciupină, rectorul Universității „Ovidius”. (V.P.)