Sub pretextul că poliția instanței o face ea

Magistratul Doina Drăguinea a „sechestrat“ presa în sala de judecată

O scenă care frizează ridicolul s-a petrecut, ieri, într-una din sălile de judecată ale Tribunalului Constanța. „Șefa” completului (și nu numai - am putea zice -, ci și a acelora care se aflau în sală - potrivit atitudinii pe care a avut-o): președinta Tribunalului Constanța, judecător Doina Drăguinea. Deranjată de faptul că anumiți justițiabili intrau sau ieșeau în/din sala de judecată, ea a dat ordin jandarmului ca nimeni să nu mai iasă și nici să nu mai intre în sală. Prin urmare, avocați sau justițiabili care voiau să se intereseze de vreun dosar au poposit pe la uși, crezând, în primă instanță, că este vorba de o ședință secretă, așa cum se practică în cauzele cu minori. Nici pe departe să fie adevărat, era doar o „toană” a unui judecător care vrea să-și impună propriile reguli în cadrul ședințelor de judecată, chiar dacă acestea sunt mai mult sau mai puțin aberante. Ca reprezentanți ai presei, ne aflam în sala de ședință, urmărind procese aflate pe rol, fiind martori, totodată, și la „ordinele” impuse de magistrat. La un moment dat, din motive obiective, am dorit să părăsim sala de judecată. Pentru că președinta Drăguinea dăduse respectivul ordin, jandarmul - pe bună dreptate - ne-a interzis acest lucru. Observând intenția noastră de a ieși din sala de ședință, judecătoarea Doina Drăguinea ne-a spus că nu avem voie să facem acest lucru, că „poliția ședinței” o face ea, iar, la stăruințele noastre, ne-a aruncat o amenințare de genul: „nu cred că vreți să intrați în polemică cu instanța”(?!), după care ne-a „ordonat“ să luăm loc în sală. De unde și până unde un judecător, fie el și președinte al Tribunalului, trebuie să facă pe „polițistul” cu presa și să impună reguli pe care nu le-am mai întâlnit niciodată la nici un magistrat până acum? Domnișoara judecător oare nu s-a gândit că poate cuiva i se poate face rău în sala de judecată, poate că are o „urgență” J - de orice fel -, poate că are un șef, care, culmea, nu este președinte al Tribunalului Constanța, iar atunci când sună șefu’ la telefon, știm cu toții, trebuie să răspundem! Poate că judecătoarei Drăguinea nu i s-a spus până acum că nu poate fi șefă și peste presă, deși se vede clar că și-ar dori. Amintim că magistratul Doina Drăguinea a fost în vizorul presei în nenumărate ocazii, cum ar fi audierile ma-raton, de pe o zi pe alta și de dimineață până seara, în dosarul interlopilor constănțeni, pentru ca, mai apoi, să dispună punerea lor în libertate. Tot în acest proces, pentru a „proteja” intimitatea anumitor interlopi, a dispus efectuarea audierilor în ședință secretă. Ca judecător, ar trebui să știe că nu poate să îngrădească ieșirea sau intrarea din/în sălile de judecată decât în anumite condiții și nu DOAR pentru că așa vrea ea, sau DOAR că este ea în toane proaste… Poate că domnișoara judecător confundă reprezentanții presei cu grefierele ce-i sunt subordonate și cu care, știm prea bine, își poate permite orice, și față de care a manifestat mereu o atitudine autoritară și superioară. Din acest motiv, de-a lungul anilor, au fost înregistrate numeroase conflicte, care porneau, mereu, de la atitudinea judecătoarei. Este clar că magistratul cu pricina nu se dezminte și consideră că își poate permite, până și cu reprezentanții pre-sei, să treacă la o atitudine de intimidare. Vom cere și părerea Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la noua atitudine pe care a manifestat-o judecătoarea Drăguinea în sala de judecată. Nu de alta, dar vrem să știm, concret, dacă prin „poliția instanței” se înțelege și punerea la punct a ziariștilor aflați în sala de judecată și „sechestrarea” lor la instanță, chiar și fără voia lor. Oare membrii CSM văd cu ochi buni o astfel de atitudine, în condițiile în care frecvent se vorbește de transparență și o deschidere a instanțelor față de mass-media?