„Made in Romania”, spectacolul abandonului

Cea de-a 13 ediție a Festivalului Național al Teatrelor de Revistă pentru Copii, desfășurată la Bușteni, a fost prolifică pentru cei 23 de tineri artiști din cadrul Palatului Copiilor Constanța, care au obținut locul întâi pentru prezentările artistice pe care le-au susținut. „Capra cu trei iezi”, în varianta exodului părinților Copiii, coordonați de profesorii Ioana Sandu și Monica Linea, au pregătit spectacolul „Made in Romania”, o adaptare modernă după povestea „Capra cu trei iezi”. Piesa este o parodie a realităților românești, înfățișând familia scindată din cauza emigrării părinților. În lumea pusă în scenă de copii, elevii sunt personaje docile și receptive în spațiul instituțional al școlii, pentru ca, odată ajunși acasă, să devină rebeli și uneori agresivi, în lipsa supravegherii părinților. Este, de fapt, reprezentarea raportului de putere dintre școală și anturaj, în lipsa echilibrului familial, o problemă care a atins, de câțiva ani, o amploare la nivel național. Tinerii au susținut momente coregrafice și teatrale (parodie, cuplet, monolog), corelând arta cu realitatea dramatică a copiilor nevoiți să se auto-educe, în absența părinților. Tineri talentați, premii simbolice Deși Palatul Copiilor Constanța a ieșit învingător la interpretare masculină și feminină, pentru complexitate actoricească, pentru coregrafie și interpretare muzicală, copiii talentați au fost răsplătiți cu premii simbolice. Talentul lor a fost, însă, recunoscut încă o dată, constănțenii participând de șapte ani la acest concurs, fiind premiați cu locul I și II de fiecare dată. În ciuda numărului fatidic la care a ajuns această ediție, patru membri ai Palatului Copiilor au adjudecat premiile întâi, și anume: Alexandru Anghel, pentru interpretare actoricească masculină, Corina Manea, pentru interpretare actoricească feminină, și Adrian Bobu, pentru complexitate actoricească, pentru monolog și cuplet, toți trei în vârstă de 17 ani. Chiar și cei mai mici au făcut parte din grupul învingătorilor. Astfel, Elena Zlatov, în vârstă de 10 ani, a câștigat premiul I pentru interpretare muzicală. Întreg ansamblul de tineri artiști a primit, de asemenea, titlul pentru cea mai bună interpretare actoricească. Tinerii constănțeni au avut competitori din județele Tulcea, Vaslui, Iași, Prahova, Botoșani și Brașov, trofeul festivalului revenind echipei de artiști din Ploiești. Proiecte viitoare inspirate din prezent Cercul de Teatru de Revistă nu se oprește la acest premiu, artiștii urmând să participe, sub coordonarea prof. Ioana Sandu, la un festival de pantomimă care se va desfășura în week-end, la Iași. Acolo ei vor pune în scenă piesa „Alina și gâscănelul”, o adaptare după o nuvelă rusească. Ambiția tinerilor va continua să se manifeste și peste trei săptămâni, când vor prezenta cuplete și monoloage din „Made in Romania” în cadrul Galei Actorului Individual de la Botoșani. Textul pentru piesa care a obținut premiul întâi, „Made in Romania”, este realizată de Laurențiu Vlad, coregrafia de dans modern aparține prof. Monica Linea, iar regia artistică este semnată de prof. Ioana Sandu. Câștigătorii Festivalului Național al Teatrelor de Revistă pentru Copii de la Bușteni sunt membri cu ștate vechi ai Palatului Copiilor Constanța și învață la Liceul „Ovidius”, Liceul „Traian”, Grupul Școlar „George Emil Palade” (Liceul Sanitar) și școlile 12 și 30. Activitatea extra-școlară, un pas mai departe Palatul Copiilor este, de 54 de ani încoace, locul unde se desfășoară majoritatea activităților extracurriculare, focalizându-și obiectivele pe completarea cunoștințelor asimilate de copii la școală. Domeniile propuse sunt extrem de variate, de la aeromodele și matematică până la pictură și dans, fanfară, copiii având oportunitatea de a-și descoperi și urma pasiunile, dar și de a-și dezvolta abilitățile transferabile, cum ar fi disciplina și gestionarea timpului: „Prin aceste activități, copiii ajung să își organizeze altfel timpul, să fie mai disciplinați și să aibă deja o experiență atunci când vor dori să se angajeze”, a spus prof. Ioana Sandu. Din păcate, toate cercurile care își desfășoară intens activitatea pe timpul anului școlar intră într-o vacanță cam nedorită de elevii care sperau ca și vara să mai vină pe-aici. Justificarea conducerii vine din faptul că în vacanța mare se desfășoară majoritatea concursurilor naționale, motiv pentru care „antrenorii” însoțesc echipajele în deplasări. Și, totuși, nu se găsește o soluție de compromis și pentru aceea dintre copii care nu pleacă în tabere, nu fac plajă toată ziua și care ne-au declarat că ar veni cu mare drag la această instituție foarte importantă pentru universul copilăriei lor?