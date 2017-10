Măcel în Egipt/ 74 de suporteri au fost ucişi după un meci de fotbal VIDEO

Măcel în Egipt/ 74 de suporteri au fost uciși după un meci de fotbal VIDEO

Ştire online publicată Joi, 02 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Tragedie în fotbal: meciul dintre Al Masri și Al Ahly Cairo, din cupă, s-a încheiat tragic, cel puțin 74 de suporteri fiind uciși în revoltele ce au izbucnit la finalul jocului disputat în orașul Port Said din nordul Egiptului.La finalul partidei, pe care gazdele au câștigat-o cu 3-1, mii de suporteri ai echipei locale au intrat pe teren și i-au atacat pe fanii adverși, scrie Marca. Printre morți se numără și reprezentanți ai forțelor de ordine. Huliganii din galeria echipei gazdă i-au atacat cu pietre, sticle și torțe pe fanii lui Al Ahly. Mai mulți jucători ai oaspeților au fost baricadați în vestiar pentru a fi protejați de furia ultrașilor! Alte sute de persoane sunt rănite.BBC scrie că unii dintre fani ar fi adus cu ei cuțite pe care le-au folosit în încăierare.Unul dintre fotbaliști a povestit momentele de groază prin care a trecut pe stadionul din Port Said și cum un fan a murit chiar în fața lui."Securitatea nu a făcut absolut nimic pentru noi. Am văzut cum un suporter a murit sub ochii mei, așa ceva este inimaginabil!" a povestit, traumatizat, unul dintre fotbaliști.Televiziunile locale au arătat imagini cu mulțimile care au coborât pe stadion, unde s-au încăierat cu suporterii rivali și chiar cu jucătorii. Părți ale stadionului au fost incendiate. Armata a intervenit și a reușit să stopeze măcelul.Tot ieri, în Egipt, meciul dintre Zamalek și Ismailiy a fost suspendat după ce suporterii au incendiat o parte din stadion.În urma acestor evenimente, campionatul de fotbal din Egipt a fost suspendat pe termen nedeterminat.Frații Musulmani au acuzat susținătorii fostului președinte Hosni Mubarak de a fi responsabili de violențele care s-au soldat cu cel puțin 73 de morți și sute de răniți miercuri seară pe stadionul din Port-Said (nord), relatează AFP. "Evenimentele de la Port-Said au fost planificate și sunt un mesaj al partizanilor fostului regim", a afirmat deputatul Essam al-Erian într-un comunicat publicat pe site-ul de Internet al Partidului Libertății și Justiției (PLJ), formațiunea politică a Fraților Musulmani. Acesta a declarat că Adunarea poporului dominată de Frații Musulmani a cerut ministrului de Interne și responsabililor securității să "își asume în întregime responsabilitatea". Președintele Adunării poporului, islamistul Saad al-Katatni, a anunțat la rândul său convocarea joi a unei reuniuni extraordinare a camerei pentru a discuta aceste evenimente.