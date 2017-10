Macedonia de Nord, alternativa pentru rezolvarea disputei dintre Skopje şi Atena

Macedonia de Nord, alternativa pentru rezolvarea disputei dintre Skopje și Atena

Ştire online publicată Vineri, 10 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Un mediator ONU a propus numele de Macedonia de Nord pentru a rezolva disputa dintre Grecia și vecina sa din nord, diferend care a blocat aspirațiile nord-atlantice ale fostei republici iugoslave, relata ieri presa elenă, citată de Reuters. Televiziunea națională și ziarele elene au afirmat că mediatorul ONU Mathew Nimetz a propus numele de Republica Macedonia de Nord pentru fostul stat iugoslav, o propunere salutată inițial de Grecia. „Credem că acest text are potențialul de a duce la o soluție acceptabilă de ambele părți”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului grec de Externe, Giorgios Koumoutsakos, pentru postul național de televiziune NET TV. El nu a confirmat, însă, numele propus. Mediatorii au încercat să rezolve această problemă, care a apărut în 1991, după dezmembrarea fostei Iugoslavii. Grecia se opune numelui de Macedonia, pentru că aceasta este și denumirea unei provincii a sa. Propunerile precedente, printre care aceea ca Macedonia să folosească un nume în relațiile cu Grecia și altul în cele cu alte țări, au fost respinse de partea elenă. Fostul stat iugoslav preferă numele său constituțional, Republica Macedonia. Skopje a aderat la ONU sub numele de Fosta Republică Iugoslavă Macedonia, FYROM. Președintele macedonean a declarat luna trecută că cele două părți ar putea ajunge la un compromis în următoarele câteva săptămâni. În caz contrar, negocierile cu Grecia vor fi suspendate timp de un an, ceea ce ar bloca aderarea Macedoniei la NATO și Uniunea Europeană.