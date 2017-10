Variantă de definire a chiulului

„M-am învoit ca să mă joc la internet cafe!”

Soarele de ieri și vremea tocmai bună de chiulit par să nu fi constituit, totuși, motive suficiente pentru a pleca de la ore cu gașca la o cafea prin baruri. Am însoțit, ieri, un echipaj al secției 3 Poliție, condus de subcomisar Daniel Turcu și format din agent Panait Fudulia, agent șef adjunct Cristian Gărgăriță, agent principal Florin Saraev, al cărui scop a fost identificarea cazurilor de absenteism de la cursuri. Și nu oriunde, ci prin barurile și internet caffe-urile din zona peninsulară și din preajma Gării Constanța. Acțiunea se înscrie în seria activităților inițiate, la nivel național, de Ministerul Internelor și Reformei Administrative pentru prevenirea și combaterea absenteismului școlar, descinderi ce se vor încheia astăzi. La prima destinație aleasă, respectiv Galeriile Voiculescu, am făcut cunoștință cu o adminis-tratoră pe post de… pitbull, care a sărit ca un resort în momentul în care angajatul Ionuț Puici, de 16 ani, a declarat că încă mai este elev la Grup Școlar Industrial Construcții de Mașini: „Nu-i adevărat! Nu mai merge la școală și este angajat cu acordul părinților!”. Așteptăm cu interes concluziile Inspectoratului Teritorial de Muncă. Scăderea notei la purtare nu mai sperie La un internet cafe din veci-nătatea autogării am dat peste câțiva dintre cei care consideră orele de curs adevărate corvezi și-atunci se învoiesc sau pur și simplu pleacă. Cătălin Valentin Rotaru, spre exemplu, clasa a X-a A, la Colegiul Tehnic „Tomis”, în loc să meargă la practică a ales să joace GTA, o cursă de mașini. La fel și Florin Cruceru, elev în clasa a X-a A la Colegiul Tehnic Energetic. S-a trezit de la ora 4 ca să prindă cursa de la ora 5 din Topraisar spre Constanța și în cele din urmă s-a învoit, zice el, de la ore ca să... joace un GTA sau o FIFA. Ștefan Matei, elev în clasa a VIII-a C la Școala nr. 24 „Ion Jalea”, afirma că are ore după-amiaza, la fel și George Siminiceanu, clasa a XII-a B la Grup Școlar „Gheorghe Duca”. Ei, și ce dacă sunt în anii terminali, deci în proximitatea unor examene foarte importante? Au aflat de la colegii lor că oricum se rezolvă, că doar măria sa Banul reușește să cumpere examene de ani buni. Pe de altă parte, de la cadrele didactice am aflat că sancționarea absenteismului nu mai sperie pe nimeni, întrucât litera regulamentului spune că la 10 absențe se scade un punct la purtare, la 20 – două puncte și așa mai departe. Absențe motivate de măritiș Un alt echipaj de la Secția 4 Proximitate, condus de agent șef principal Vasile Petrescu, s-a deplasat la unitățile școlare din zona Palas, întrucât localuri care să atragă o astfel de clientelă nu există în zonă. Din declarația ag. șef pp. Petrescu am reținut că la Colegiul Tehnic Pontica o elevă de la clasa a IX-a SAM nu s-a prezentat deloc de la începutul anului școlar, urmând a se lua legătura cu Poliția Ciocârlia, localitatea din care provine. La Școala nr. 31, 10 elevi au înregistrat foarte multe absențe, iar doi, o fată și un băiat din clasa a VII-a, nu s-au prezentat anul acesta la cursuri. „Urmează să formăm un comitet împreună cu diriginții și reprezentantul romilor, Vasile Bârlescu, pentru a merge la domiciliu să constatăm dacă nu cumva motivul absenteismului este căsătoria!”. Acțiunile reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție Constanța continuă și astăzi.