Lux, eleganţă şi culoare la „Musica e moda sotto le stelle”

Lux, stil și rafinament sub cerul înstelat al Mamaiei – totul în cadrul spectacolului „Musica e moda sotto le stelle”. Pentru o seară, stațiunea de pe malul Mării Negre a devenit capitala modei italiene. Șapte colecții sofisticate haute-couture au fost prezentate publicului din Mamaia. Treizeci de manechine au îmbrăcat rochiile de lux create de șase creatori italieni și tânărul designer român Mihaela Drafta. Gazda evenimentului a fost Andreea Marin Bănică, care a abordat o vestimentație excentrică. Una dintre rochiile purtate de prezentatoare poartă semnătura creatorului Renato Balestra. Linia sonoră a fost una de excepție și a adus în vizor un amalgam de genuri muzicale. Întregul show a costat 400.000 de euro, iar valoarea colecțiilor prezentate sâmbătă se ridică la aproape un milion de euro. Evenimentul a fost inițiat de ADV Communication și își propune promovarea imaginii haute-couture italiene în România. Șase creatori italieni și unul român Alb și negru dominant, dar și câteva pete de culoare, eleganță și stil - cam așa s-ar transpune, în câteva cuvinte, colecția lui Fausto Sarli, prima prezentată în cadrul show-lui de la Mamaia. Creațiile lui Sarli sunt un adevărat exemplu de stil și tehnică de creație. A îmbrăcat actrițe celebre precum Liz Taylor sau Carla Bruni. O colecție mai puțin obișnuită a fost cea a Marrellei Ferrera, creatoare cunoscută mai ales grație materialelor inovative, care i-au conferit titlul de „cercetătoare în domeniul modei”. Creațiile din materiale obținute din rădăcină de palmier, papirus sau plută i-au adus notorietatea. Despre Marrella Ferrera s-a scris că este „creatoarea care coase ceramica”. Linia lui Giovanni Cavagna, al treilea creator a cărui colecție a fost prezentată la Mamaia, aduce în vizor tricotajele - bustiere și armuri în fire de in, spatele abia acoperit de rochii și tunici ușoare, accesorii din cânepă, brute, recolorate, reînnodate, aurite și brodate, cașmir și mătase prelucrate, dar păstrând nuanțele naturale. Foarte interesantă a fost colecția tinerei creatoare românce Mihaela Drafta. Rochii din materiale naturale, linii ample, materiale vaporoase, picturi executate manual, o linie optimistă - cam așa ar putea fi caracterizată, în câteva cuvinte, colecția „Eden”. Au urmat creațiile lui Gianni Calignano - rochii create cu o desăvârșită măiestrie, brodate de mână, cu paiete și bețișoare colorate. Farhad Re a întregit prezentarea prin lux extrem. De altfel, creatorul este preferat de personalități precum Catherine Deneuve, Ivana Trump, Prințesa Soraya. Prezentarea a avut o notă dramatică, și a adus în vizor o gamă coloristică variată. Monica Columbeanu a purtat cea mai scumpă rochie din viața ei Sfârșitul prezentării și triumful i-a revenit creatorului Renato Balestra, cu o colecția fluidă, ușoară, în culorile coralului și turcoazului - rochii albe, îmbogățite cu culorile pietrelor dure și completate cu accesorii mari și colorate. Piesa de rezistență a colecției a fost o rochie albastră, simplă, împodobită cu cristale Swarowski, care valorează 60.000 de euro, prezentată pe podium de celebrul manechin Monica Columbeanu. „Este cea mai scumpă rochie pe care am purtat-o în viața mea”, a declarat, după prezentare, Monica Columbeanu. Rochia a fost comandată de o cunoscută actriță, care nu a mai putut să o îmbrace, pentru că a rămas însărcinată. Federica Balestra, fiica designerului italian, a povestit că Monica a fost aleasă să poarte această rochie pentru că este o tânără mămică și seamănă destul de mult cu celebra actriță. De altfel, organizatorii au spus că posesoarea rochiei a născut de curând, ceea ce ne face să credem că poate fi vorba despre celebra Angelina Jolie. Baletul Radiodifuziunii italiene a avut o prestație de excepție Prezentările au alternat cu momente artistice susținute de baletul Radiodifuziunii italiene, care a oferit publicului momente extraordinare cu diverse teme, printre care „La vie en rose” sau „Pirații din Caraibe”. De asemenea, grupul interna-țional Drummers, care evoluează la tobe, a animat atmosfera. Un alt moment a fost cel al cântăreței Nadia Straccia. Solista nu a adus nimic special momentului, nici măcar o melodie din propriul repertoriu. A interpretat una dintre melodiile celebrei cântărețe Rhianna. Doar jocul scenic al balerinilor a salvat momentul. În culise, a fost mereu forfotă și agitație, pentru că manechinele erau nevoite să-și schimbe rochiile în patru-cinci minute. Nu am văzut machiaje excentrice și nici coafuri sofisticate. Fetele aveau părul lung, fie lăsat pe spate, fie prins într-un mod cât mai lejer.