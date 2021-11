Luminițele de sărbători s-au aprins în Capitală, iar Târgul de Crăciun și-a deschis porțile în Piața Universității

„Bucharest Christmas Market” și-a deschis încă de la prânz porțile. Pe esplanada cu statui din Piața Universității, 50 de căsuțe îi așteaptă pe bucureștenii dornici de distracție și relaxare.



Potrivit Digi24 accesul în incinta târgului este permis doar pentru persoanele care prezintă certificatului verde COVID, în baza unui bilet de intrare.



"Conform legislaţiei în vigoare accesul este permis persoanelor care prezintă certificatul verde ce atestă că sunt vaccinate cu schemă completă sau trecute prin boală, copii sub 12 ani sunt exceptaţi de la prezentarea certificatului verde, masca de protecţie este obligatorie, excepţie făcând copiii sub cinci ani. Intrarea se face în baza unui bilet care poate fi cumpărat online, la preţul de cinci lei, sau de la casele de bilete pe întreaga desfăşurare a evenimentului la preţul de 7 lei", a precizat unul dintre organizatori, pentru Agerpres.



Bradul amplasat în centrul târgului are o înălţime de 15 metri.



Vizitatorii vor găsi zilnic, de luni până vineri, de la 12.00 la 22.00, şi sâmbătă şi duminică, de la 10.00 la 22.00, produse artizanale, globuri pictate manual, clopoţei, coroniţe, decoraţiuni şi ornamente.

Luminile de Crăciun s-au aprins, vineri seara, în București. Începând de azi, într-o varietate de modele și culori, mii de ghirlande luminoase vor împodobi cele mai importante bulevarde din Capitală. Anul acesta bucureștenii au un motiv în plus de bucurie, târgul de Crăciun care și-a deschis porțile în Piața Universității. Și marile orașe din țară s-au pregătit pentru sărbătorile de iarnă.