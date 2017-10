Luarea de ostatici din Mali, revendicată de gruparea care l-a răpit și pe românul Iulian Gherguț

Sâmbătă, 21 Noiembrie 2015

Atacul de ieri de la hotelul Radisson din Bamako a fost revendicat de gruparea jihadistă al-Mourabitoune, care a precizat că l-a organizat în cooperare al al-Qaida din Magreb. Este gruparea care a revendicat și răpirea unui român în Burkina Faso, despre soarta căruia nu se mai știe nimic.Românul de 39 de ani răpit de teroriști în primăvară în Burkina Faso, țară care se învecinează cu Mali, a cerut, la sfârșitul lunii august, familiei și autorităților să facă tot posibilul să îl salveze. Extremiștii au postat pe internet filmarea în care Iulian Gherghuț cere ajutor. Bărbatul a fost răpit la 4 aprilie, în timp ce patrula în preajma minei din Tambao. El a fost căutat și în țările vecine, inclusiv în Mali.Gruparea Al-Mourabitoune, care îl ține ostatic pe român, a fost înființată în urmă cu doi ani, în 2013, când s-a făcut cunoscută după ce a luat ostatici muncitorii unui complex de exploatare a gazelor din Algeria. 37 de oameni au murit atunci, iar printre ei au fost și doi români.În luna mai, jihadiștii le cereau oficialilor de la București să ia în serios negocierile pentru viața lui Iulian Gherguț. O publicație africană scria că între liderul mișcării, Mokhtar Belmokhtar, și un locțiitor al său, Adnan Abou Walid Sahraoui, ar fi apărut divergențe, iar românul ar putea fi folosit drept monedă de schimb în lupta lor internă. Potrivit publicației, Saharaoui vrea să afilieze mișcarea la Statul Islamic, pe când Belmokhtar vrea să-și păstreze fidelitatea față de al-Qaida.Guvernul din Mali a anunțat trei zile de doliu național și a declarat stare de urgență timp de zece zile după luarea de ostatici de vineri de la un hotel de lux din capitală.Autorii luării de ostatici într-un hotel de lux din capitala statului Mali au sosit cu mașini diplomatice și vorbeau între ei în engleză, afirmă unul dintre prizonierii eliberați. Aproape 200 de oameni au fost ținuți captivi timp de zece ore. Criza s-a încheiat odată cu asaltul dat de forțele de securitate din Mali, care au fost asistate de francezi și americani. 27 de oameni au fost uciși în luarea de ostatici. De asemenea, trei teroriști au fost omorâți de forțele de ordine ori s-au sinucis.Timp de zece ore, trei teroririști înarmați au ținut sub teroare în jur de 200 de oameni, majoritatea cetățeni străini, la hotelul Radisson din Bamako.„A venit o mașină și au tras în paznicii care se aflau la intrare. După câteva minute au venit și polițiștii. Au venit și ne-au strigat La pământ! Ne-au zis să intrăm înauntru și am intrat în biroul nostru. Se auzeau focuri de armă”, a povestit un martor ocular.„În zorii zilei am auzit focuri de armă. Am crezut că sunt artificii și nu mi-am dat seama că este o luare de ostatici. Bubuiturile au continuat. M-am îndreptat către restaurant și apoi am văzut mult fum. Așa că m-am întors în cameră”, a relatat un client.Zeci de soldați au fost mobilizați la hotel, iar în sprijinul lor au venit și trupe speciale franceze și americane.„Mai mult de zece cetățeni americani, inclusiv personal al misiunii diplomatice, au fost salvați. Câțiva militari americani s-au nimerit acolo și au ajutat la transferarea oamenilor spre locuri sigure”, a declarat John Kirby, purtător de cuvânt al Departamentului de Stat.Forțele de ordine au pătruns în clădirea Radisson unde au avut loc schimburi de focuri cu teroriștii. În recepția hotelului, ferestrele făcute țăndări stau mărturie a luptei care s-a dat acolo. Soldații au cercetat etaj cu etaj clădirea și au reușit să elibereze zeci de ostatici, printre care și echipaje ale companiilor Air France și Turkish Airlines.În hotel se aflau clienți de cel puțin 10 naționalități - printre ei, americani, francezi, germani, belgieni, chinezi sau marocani.„Cred că asistăm la o competiție între al-Qaida șI ISIS, care este o grupare autonomă”, este de părere analistul Pierre Boilley.În primăvara anului 2012, nordul statului Mali căzuse sub controlul grupărilor jihadiste apropiate al-Qaida. Teritoriul a fost recuperat parțial grație unei intervenții militare la care a contribuit și Franța, misiune care continuă și în prezent.Printre cei 27 de ostatici care au murit la hotelul Radisson se numără o americancă, un înalt funcționar belgian și trei cetățeni străini.Revendicarea luării de ostatici s-a făcut prin intermediul unui mesaj audio transmis de al-Mourabitoune canalului de televiziune din Qatar, al-Jazeera.