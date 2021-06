Lovitură pentru turismul din Turcia. Rezervările în hoteluri abia au atins 15% în luna iunie

Efectele sunt deja vizibile, spun managerii din acest sector. Spre exemplu, un hotel din stațiunea Marmaris este rezervat în proporție de doar 15% pentru luna iunie. Asta în condiţiile în care luna iunie este o lună importantă din sezonul turistic și, de obicei, toate camerele erau ocupate. Iar pentru a rezista, mai ales după sezonul foarte slab de anul trecut, directorul hotelului a fost nevoit să disponibilizeze o treime dintre angajați. Un colaps al turismului va afecta însă economia în ansamblul său. Turcia se bazează pe banii aduși de turiștii străini pentru a-și finanța datoria externă și deficitul de cont curent, care se ridică la cinci la sută din Produsul Intern Brut, și pentru a-și susține moneda. Veniturile din turism au devenit și mai importante după ce președintele Recep Tayyip Erdogan l-a demis pe guvernatorul Băncii Naționale în luna martie, ceea ce a determinat investitorii străini să renunțe la acțiuni și bonduri în valoare de 1,8 miliarde de dolari.Într-un efort de a atrage vizitatorii străini, Erdogan a impus o carantină la nivel național în cea mai mare parte a lunii mai pentru a limita răspândirea virusului. Asta a dus la scăderea numărului de cazuri zilnice de la 63.000 în aprilie la aproximativ 6.000 acum. În plus, turiștii nu sunt obligați să efectueze teste PCR, iar autoritățile au favorizat vaccinarea angajaților din turism și a certificat 10.000 de hoteluri și alți operatori care respectă strict standardele de igienă. Cu 5.000 de kilometri de coastă și ruine grecești și romane, Turcia a fost a șasea cea mai căutată destinație de vacanță din lume înainte de izbucnirea coronavirusului. În 2019, țara a atras 52 de milioane de turiști, care au cheltuit 35 de miliarde de dolari. Însă pandemia a dus la scăderea numărului de turiști anul trecut, iar veniturile s-au redus cu aproape 70 la sută. Pentru acest an, Ministerul Turismului estimează că în acest an 30 de milioane vor vizita Turcia, iar veniturile din turism se vor ridica la 25 de miliarde de dolari. Însă cifrele par a fi optimiste, în condițiile în care numărul turiștilor care au vizitat țara în primele patru luni este chiar mai mic decât în perioada similară a anului trecut. Înainte de pandemie, sectorul turismului era responsabil pentru 13 la sută din Produsul Intern Brut. Dar, în cazul unui sezon slab, redresarea economiei turce va întârzia. Pentru acest an, economiștii estimează că Produsul Intern Brut al Turciei va crește cu 4-5 la sută.