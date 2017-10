Londra vrea să urmeze exemplul Romei privind expulzările

Ştire online publicată Luni, 12 Noiembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul britanic de Interne, Jacqui Smith, analizează posibilitatea aplicării unui plan după modelul italian, în virtutea căruia orice imigrant ilegal va fi expulzat fie și la simpla suspiciune a poliției că reprezintă o amenințare la adresa siguranței publice, relatează The News of the World. Ministrul britanic al imigrației a ordonat acum o revizuire a legislației britanice, după ce a avut o convorbire privată cu Romano Prodi luna trecută la o reuniune a miniștrilor de interne din Uniunea Europeană, scrie tabloidul britanic. „Ministrul britanic de interne a cerut însărcinatului cu afaceri de la Roma să-i trimită un raport despre reformele lui Prodi”, a declarat o sursă cu rang înalt din Ministerul de Interne, citată de News of the World.