Londra, luată cu asalt de grupări de cerşetori români

Londra, luată cu asalt de grupări de cerșetori români

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Cerșetori români iau Londra cu asalt și vizează cumpărători cuprinși de febra Crăciunului, potrivit unor surse oficiale, relatează„London Evening Standard“, în ediția electronică de vineri.Potrivit „London Evening Standard”, oficiali din cadrul Consiliului Westminster au anunțat că au observat o creștere a numărului est-europenilor care dorm sub cerul liber în Westminster, în ultima perioadă. Aceste grupuri, mai ales de romi, se află în spatele unor infracțiuni, jafuri, furturi din buzunare și cerșit.Ziarul citează date potrivit cărora, în urma unei operațiuni organizate împotriva cerșetorilor în noiembrie, aproximativ 1.000 de persoane au primit avertisment pentru că au dormit sub cerul liber în centrul Londrei. Aproximativ 700 de persoane au fost avertizate sau arestate pentru infracțiuni care au legătură cu cerșitul, iar alte 215 persoane au fost arestate pentru infracțiuni „mai serioase”, scrie „London Evening Standard”.„Ca de obicei, au venit aici în principal pentru a face bani din cerșit în timpul pregătirilor de Crăciun”, se arată într-un raport citat de ziar. Echipele de salubrizare sunt deturnate de la îndatoririle zilnice, pentru a curăța „taberele” și „mizeria aferentă”, potrivit acestui document.Echipe de poliție efectuează, de asemenea, „patrule împotriva cerșitului” în cartiere, iar ofițerii au întocmit liste cu persoane suspectate de cerșetorie.„Facem tot ceea ce putem cu resursele pe care le avem. Dar cred că este nedrept ca plătitorii de taxe din Westminster să plătească pentru o problemă națională”, a declarat, pentru ziar, Nickie Aiken, o consilieră din Westminster. „Am cheltuit 10.000 de lire sterline cu repatrierea românilor, dar există dovezi că 50% s-au întors aici”, a adăugat ea pentru publicație.Aiken a îndemnat la o consolidare a controalelor la frontieră care să permită accesul doar migranților care au suficienți bani de chirie.v v vPotrivit Consiliului, cele mai afectate zone în care se doarme sub cerul liber sunt Hyde Park, străzile adiacente Oxford Street și scuarurile Bryanston și Dorset.