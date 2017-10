Londra, invadată de cerşetori şi hoţi din România

Londra, invadată de cerșetori și hoți din România

Ştire online publicată Miercuri, 25 Aprilie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

„Sindicatele“ criminalității românești invadează Londra, trimițând sute de hoți de buzunare, prostituate și cerșetori, înaintea Jocurilor Olimpice din perioada 27 iulie-12 august, informează „Daily Mail“.„Am avut întotdeauna o problemă cu est-europenii care vin aici. Dar, în ultimele trei săptămâni, i-am văzut venind cu o intensitate la care nu am mai asistat anterior”, a declarat, pentru „Daily Mail”, Nickie Aiken, membră a Cabinetului Consiliului Westminster pentru protecția comunității.„Nu am primit resurse pentru a face față situației. Le dăm bilete de întoarcere în România, dar este ca o ușă turnantă. Au dreptul de a intra în țară. S-ar putea opri în Germania sau Franța, dar vin aici, pentru că avem reputația de a oferi beneficii și cazare. Sunt atrași să vină aici cu promisiunea unui viitor mai bun, dar ajung repede șomeri și fără adăpost. Acest lucru este în mod sistematic organizat din România, iar cei care conduc acest racket cinic sunt singurii care profită de pe urma lui”, a ținut să precizeze Aiken, care mai spune că autoritățile depun eforturi pentru a face față numărului tot mai mare de imigranți ce sosesc în fiecare zi.Potrivit „Daily Mail”, autocare pline cu imigranți săraci sosesc în capitala Marii Britanii, zilnic, mulți dintre ei deja dotați cu hărți care îi orientează spre cele mai bune zone pe care li s-a ordonat să le apere de rivali.Lucrătorii Consiliului trebuie să debaraseze circa 60 de cetățeni români care dorm pe străzile din jurul Marble Arch și Oxford Street, în fiecare noapte, iar ei se tem că situația se înrăutățește.Poliția a descoperit, recent, 50 de femei despre care se crede că au fost traficate în zonă pentru a lucra ca prostituate și a arestat patru cerșetoare care foloseau bebeluși de numai trei săptămâni.Ofițerul care răspunde de reducerea infracționalității în Westminster, Claire Hardy, a declarat că infractorilor străini le-au fost alocate zone înainte de plecarea din țara lor: „Credem că am putea fi martorii primelor eforturi antreprenoriale pro-active ale unor bande organizate înaintea Jocurilor Olimpice”.v v vPoliția a înregistrat o creștere constantă în activitatea „sindicatelor” criminalității românești de la aderarea țării la UE în 2007, notează „Daily Mail”. Se crede că bande strâns legate între ele s-ar afla în spatele a nouă din zece jafuri din bancomate din Londra, care se cifrează la 30 de milioane de lire pe an. O mare parte a banilor este canalizată înapoi în România, unde gangsterii pot duce o viață de lux pe baza profiturilor obținute din infracțiuni.